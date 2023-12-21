21 декабря 2023

В курганском округе открыли два новых медпункта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кипель. Курган, фап, кипель
Новые ФАПы открыли в Кетовском округе Фото:

В Кетовском муниципальном округе Курганской области начали работать два новых фельдшерско-акушерских пункта. Данная информация размещена на сайте областного депздрава.

«По поручению губернатора Вадима Шумкова в ноябре этого года в поселке Введенское Кетовского округа для удобства и комфорта жителей построили два фельдшерско-акушерских пункта. Модульные ФАПы для удобства жителей расположили по обе стороны железной дороги, которая проходит через этот населенный пункт», — указано в сообщении.

На строительство объектов было потрачено более 9 млн рублей. По данным депздрава в каждом ФАПе есть кабинет приема фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты, помещение для хранения медикаментов, гардероб, санузел. В пунктах будут обслуживать около 3000 жителей. В депздраве отметили, что благодаря Шумкову, например, за последние несколько лет в муниципальных образованиях появились 76 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кетовском муниципальном округе Курганской области начали работать два новых фельдшерско-акушерских пункта. Данная информация размещена на сайте областного депздрава. «По поручению губернатора Вадима Шумкова в ноябре этого года в поселке Введенское Кетовского округа для удобства и комфорта жителей построили два фельдшерско-акушерских пункта. Модульные ФАПы для удобства жителей расположили по обе стороны железной дороги, которая проходит через этот населенный пункт», — указано в сообщении. На строительство объектов было потрачено более 9 млн рублей. По данным депздрава в каждом ФАПе есть кабинет приема фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты, помещение для хранения медикаментов, гардероб, санузел. В пунктах будут обслуживать около 3000 жителей. В депздраве отметили, что благодаря Шумкову, например, за последние несколько лет в муниципальных образованиях появились 76 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...