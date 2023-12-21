В курганском округе открыли два новых медпункта

22 декабря 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Новые ФАПы открыли в Кетовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кетовском муниципальном округе Курганской области начали работать два новых фельдшерско-акушерских пункта. Данная информация размещена на сайте областного депздрава. «По поручению губернатора Вадима Шумкова в ноябре этого года в поселке Введенское Кетовского округа для удобства и комфорта жителей построили два фельдшерско-акушерских пункта. Модульные ФАПы для удобства жителей расположили по обе стороны железной дороги, которая проходит через этот населенный пункт», — указано в сообщении. На строительство объектов было потрачено более 9 млн рублей. По данным депздрава в каждом ФАПе есть кабинет приема фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты, помещение для хранения медикаментов, гардероб, санузел. В пунктах будут обслуживать около 3000 жителей. В депздраве отметили, что благодаря Шумкову, например, за последние несколько лет в муниципальных образованиях появились 76 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий.

В Кетовском муниципальном округе Курганской области начали работать два новых фельдшерско-акушерских пункта. Данная информация размещена на сайте областного депздрава. «По поручению губернатора Вадима Шумкова в ноябре этого года в поселке Введенское Кетовского округа для удобства и комфорта жителей построили два фельдшерско-акушерских пункта. Модульные ФАПы для удобства жителей расположили по обе стороны железной дороги, которая проходит через этот населенный пункт», — указано в сообщении. На строительство объектов было потрачено более 9 млн рублей. По данным депздрава в каждом ФАПе есть кабинет приема фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты, помещение для хранения медикаментов, гардероб, санузел. В пунктах будут обслуживать около 3000 жителей. В депздраве отметили, что благодаря Шумкову, например, за последние несколько лет в муниципальных образованиях появились 76 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий.