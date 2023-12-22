«Фонтанка»: восхваляемый Пригожиным боец подозревается в организации убийства

В Петербурге задержали бизнесмена Тютина за заказное убийство в Турции
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Тютин подозревается в организации убийства жены, живущей в Турции Фото:

В Санкт-Петербурге задержали бизнесмена Александра Тютина. Он подозревается в организации убийства своей жены, которая находилась в Турции. Отмечается, что в 2021 году мужчину приговорили к 23 годам тюрьмы. Но спустя время он пошел на фронт СВО и полностью освободился от заключения. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин восхвалял Тютина, называя «красавчиком». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

«Оперативники отдела убийств ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к вечеру 21 декабря задержали 67-летнего бизнесмена Александра Тютина», — передает «Фонтанка». По информации Следственного комитета, к ним обратился знакомый Тютина. Тот предложил ему деньги за убийство своей жены, живущей в Турции. Подозреваемый даже успел разработать план, как лучше всего это сделать.

Следователи возбудили уголовное дело на бизнесмена, его задержали. В 2021 году Тютина приговорили к 23 годами тюремного заключения. Но он провел там всего полтора года. После этого мужчина подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на спецоперацию. Через полгода он освободился полностью.

Известно, что освобождение Тютина прокомментировал Пригожин. По его словам, подозреваемый стал «Петя-воин-красавчик».

URA.RU отправило запрос в МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации ответа не поступило.

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В Санкт-Петербурге задержали бизнесмена Александра Тютина. Он подозревается в организации убийства своей жены, которая находилась в Турции. Отмечается, что в 2021 году мужчину приговорили к 23 годам тюрьмы. Но спустя время он пошел на фронт СВО и полностью освободился от заключения. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин восхвалял Тютина, называя «красавчиком». Об этом сообщает издание «Фонтанка». «Оперативники отдела убийств ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к вечеру 21 декабря задержали 67-летнего бизнесмена Александра Тютина», — передает «Фонтанка». По информации Следственного комитета, к ним обратился знакомый Тютина. Тот предложил ему деньги за убийство своей жены, живущей в Турции. Подозреваемый даже успел разработать план, как лучше всего это сделать. Следователи возбудили уголовное дело на бизнесмена, его задержали. В 2021 году Тютина приговорили к 23 годами тюремного заключения. Но он провел там всего полтора года. После этого мужчина подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на спецоперацию. Через полгода он освободился полностью. Известно, что освобождение Тютина прокомментировал Пригожин. По его словам, подозреваемый стал «Петя-воин-красавчик». URA.RU отправило запрос в МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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