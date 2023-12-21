21 декабря 2023

Пермское УФАС оштрафовало ПАО «Россети» из-за отключения света

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Александра Моора в Салехард. 5 сентября 2018г, провода, эдектричество, электросеть
Компания незаконно отключила электричество у мусоросортировочного комплекса Фото:

Пермские антимонопольщики оштрафовали филиал ПАО «Россети» «Магистральные электрические сети Урала» на 300 тысяч рублей. компания незаконно отключила электричество у мусоросортировочного комплекса в Чайковском. Об этом сообщается в сообществе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты УФАС установили, что подача электроэнергии прекратилась в августе. Это произошло из-за того, что филиал ПАО „Россети“ стал спорить с другой организацией о том, кому принадлежит электрический кабель. Во время этого разбирательства филиал организации решил прекратить подачу электричества, что было незаконно», -рассказали в УФАС.

В отношении филиала ПАО «Россети» было возбуждено административное производство. По его результатам, компания оштрафована на 300 тысяч рублей. Подача электричества на мусоросортировочный комплекс была восстановлена.

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Пермские антимонопольщики оштрафовали филиал ПАО «Россети» «Магистральные электрические сети Урала» на 300 тысяч рублей. компания незаконно отключила электричество у мусоросортировочного комплекса в Чайковском. Об этом сообщается в сообществе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». «Специалисты УФАС установили, что подача электроэнергии прекратилась в августе. Это произошло из-за того, что филиал ПАО „Россети“ стал спорить с другой организацией о том, кому принадлежит электрический кабель. Во время этого разбирательства филиал организации решил прекратить подачу электричества, что было незаконно», -рассказали в УФАС. В отношении филиала ПАО «Россети» было возбуждено административное производство. По его результатам, компания оштрафована на 300 тысяч рублей. Подача электричества на мусоросортировочный комплекс была восстановлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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