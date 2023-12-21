Пермское УФАС оштрафовало ПАО «Россети» из-за отключения света

22 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Компания незаконно отключила электричество у мусоросортировочного комплекса Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Пермские антимонопольщики оштрафовали филиал ПАО «Россети» «Магистральные электрические сети Урала» на 300 тысяч рублей. компания незаконно отключила электричество у мусоросортировочного комплекса в Чайковском. Об этом сообщается в сообществе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». «Специалисты УФАС установили, что подача электроэнергии прекратилась в августе. Это произошло из-за того, что филиал ПАО „Россети“ стал спорить с другой организацией о том, кому принадлежит электрический кабель. Во время этого разбирательства филиал организации решил прекратить подачу электричества, что было незаконно», -рассказали в УФАС. В отношении филиала ПАО «Россети» было возбуждено административное производство. По его результатам, компания оштрафована на 300 тысяч рублей. Подача электричества на мусоросортировочный комплекс была восстановлена.

Пермские антимонопольщики оштрафовали филиал ПАО «Россети» «Магистральные электрические сети Урала» на 300 тысяч рублей. компания незаконно отключила электричество у мусоросортировочного комплекса в Чайковском. Об этом сообщается в сообществе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». «Специалисты УФАС установили, что подача электроэнергии прекратилась в августе. Это произошло из-за того, что филиал ПАО „Россети“ стал спорить с другой организацией о том, кому принадлежит электрический кабель. Во время этого разбирательства филиал организации решил прекратить подачу электричества, что было незаконно», -рассказали в УФАС. В отношении филиала ПАО «Россети» было возбуждено административное производство. По его результатам, компания оштрафована на 300 тысяч рублей. Подача электричества на мусоросортировочный комплекс была восстановлена.