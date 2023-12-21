Пермское УФАС оштрафовало ПАО «Россети» из-за отключения света

Пермские антимонопольщики оштрафовали филиал ПАО «Россети» «Магистральные электрические сети Урала» на 300 тысяч рублей. компания незаконно отключила электричество у мусоросортировочного комплекса в Чайковском. Об этом сообщается в сообществе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».
«Специалисты УФАС установили, что подача электроэнергии прекратилась в августе. Это произошло из-за того, что филиал ПАО „Россети“ стал спорить с другой организацией о том, кому принадлежит электрический кабель. Во время этого разбирательства филиал организации решил прекратить подачу электричества, что было незаконно», -рассказали в УФАС.
В отношении филиала ПАО «Россети» было возбуждено административное производство. По его результатам, компания оштрафована на 300 тысяч рублей. Подача электричества на мусоросортировочный комплекс была восстановлена.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.