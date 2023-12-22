Основатель «Рольфа» разозлился на государство из-за передачи акций Росимуществу

Основатель «Рольфа» назвал передачу акций его компании «правовым беспределом»
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Петров будет обращаться к юристам по вопросу передачи своих акций Фото:

Основатель «Рольф» Сергей Петров заявил, что передача акций его компании во временное управление Росимущества является «правовым беспределом». Он также не понимает, как его инвесторы будут продолжать долгосрочно инвестировать в «Рольф». Мужчина намерен консультироваться с юристами.

«Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — передает РБК слова Петрова. Он добавил, что в таком случае Россия «стреляет себе в ногу». Также основатель «Рольфа» намерен провести консультацию с юристами, которая будет касаться дальнейших действий по данном вопросу.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольф» Росимуществу. Согласно нему, акции автодилера переходят во временное управление.

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Основатель «Рольф» Сергей Петров заявил, что передача акций его компании во временное управление Росимущества является «правовым беспределом». Он также не понимает, как его инвесторы будут продолжать долгосрочно инвестировать в «Рольф». Мужчина намерен консультироваться с юристами. «Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — передает РБК слова Петрова. Он добавил, что в таком случае Россия «стреляет себе в ногу». Также основатель «Рольфа» намерен провести консультацию с юристами, которая будет касаться дальнейших действий по данном вопросу. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольф» Росимуществу. Согласно нему, акции автодилера переходят во временное управление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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