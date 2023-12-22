Основатель «Рольфа» разозлился на государство из-за передачи акций Росимуществу

Основатель «Рольфа» назвал передачу акций его компании «правовым беспределом»

22 декабря 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Петров будет обращаться к юристам по вопросу передачи своих акций Фото: Сергей Русанов © URA.RU Основатель «Рольф» Сергей Петров заявил, что передача акций его компании во временное управление Росимущества является «правовым беспределом». Он также не понимает, как его инвесторы будут продолжать долгосрочно инвестировать в «Рольф». Мужчина намерен консультироваться с юристами. «Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — передает РБК слова Петрова. Он добавил, что в таком случае Россия «стреляет себе в ногу». Также основатель «Рольфа» намерен провести консультацию с юристами, которая будет касаться дальнейших действий по данном вопросу. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольф» Росимуществу. Согласно нему, акции автодилера переходят во временное управление.

Основатель «Рольф» Сергей Петров заявил, что передача акций его компании во временное управление Росимущества является «правовым беспределом». Он также не понимает, как его инвесторы будут продолжать долгосрочно инвестировать в «Рольф». Мужчина намерен консультироваться с юристами. «Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — передает РБК слова Петрова. Он добавил, что в таком случае Россия «стреляет себе в ногу». Также основатель «Рольфа» намерен провести консультацию с юристами, которая будет касаться дальнейших действий по данном вопросу. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольф» Росимуществу. Согласно нему, акции автодилера переходят во временное управление.