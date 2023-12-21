В Екатеринбурге открылся первый в России белорусский аналог IKEA. Фото

22 декабря 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Магазин расположился у центрального входа Фото: Ксения Морозкова © URA.RU В Екатеринбурге в ТЦ «Мега» открылся первый в России концепт-стор белорусской сети «Да дому». Он призван заменит ушедшую из России шведскую компанию IKEA. Корреспондент URA.RU побывал на открытии и проверил, что будет представлено в новом магазине. Магазин занимает площадь 238 квадратных метров. В ассортименте можно найти домашнюю одежду, посуду, свечи и постельное белье — всего более 550 товаров для домашнего уюта. По словам команды «Да Дому», представленные на полках бренды «Речицкий текстиль», «Беларускі лен» и добрушский фарфор специально обновили дизайн товара к открытию магазина. Также уточняется, что пока в концепт-сторе нет ценников, потому что открытие старались провести в декабре, но по стоимости все будет намного демократичнее, чем в IKEA. Здесь можно найти множество льняных вещей Фото: Ксения Морозкова © URA.RU Фото: Ксения Морозкова © URA.RU Фото: Ксения Морозкова © URA.RU Фото: Ксения Морозкова © URA.RU Фото: Ксения Морозкова © URA.RU Фото: Ксения Морозкова © URA.RU Фото: Ксения Морозкова © URA.RU Фото: Ксения Морозкова © URA.RU

В Екатеринбурге в ТЦ «Мега» открылся первый в России концепт-стор белорусской сети «Да дому». Он призван заменит ушедшую из России шведскую компанию IKEA. Корреспондент URA.RU побывал на открытии и проверил, что будет представлено в новом магазине. Магазин занимает площадь 238 квадратных метров. В ассортименте можно найти домашнюю одежду, посуду, свечи и постельное белье — всего более 550 товаров для домашнего уюта. По словам команды «Да Дому», представленные на полках бренды «Речицкий текстиль», «Беларускі лен» и добрушский фарфор специально обновили дизайн товара к открытию магазина. Также уточняется, что пока в концепт-сторе нет ценников, потому что открытие старались провести в декабре, но по стоимости все будет намного демократичнее, чем в IKEA.