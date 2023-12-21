21 декабря 2023

В Екатеринбурге открылся первый в России белорусский аналог IKEA. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин расположился у центрального входа
Магазин расположился у центрального входа Фото:

В Екатеринбурге в ТЦ «Мега» открылся первый в России концепт-стор белорусской сети «Да дому». Он призван заменит ушедшую из России шведскую компанию IKEA. Корреспондент URA.RU побывал на открытии и проверил, что будет представлено в новом магазине.

Магазин занимает площадь 238 квадратных метров. В ассортименте можно найти домашнюю одежду, посуду, свечи и постельное белье — всего более 550 товаров для домашнего уюта. По словам команды «Да Дому», представленные на полках бренды «Речицкий текстиль», «Беларускі лен» и добрушский фарфор специально обновили дизайн товара к открытию магазина. Также уточняется, что пока в концепт-сторе нет ценников, потому что открытие старались провести в декабре, но по стоимости все будет намного демократичнее, чем в IKEA.

Здесь можно найти множество льняных вещей
Здесь можно найти множество льняных вещей
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В Екатеринбурге в ТЦ «Мега» открылся первый в России концепт-стор белорусской сети «Да дому». Он призван заменит ушедшую из России шведскую компанию IKEA. Корреспондент URA.RU побывал на открытии и проверил, что будет представлено в новом магазине. Магазин занимает площадь 238 квадратных метров. В ассортименте можно найти домашнюю одежду, посуду, свечи и постельное белье — всего более 550 товаров для домашнего уюта. По словам команды «Да Дому», представленные на полках бренды «Речицкий текстиль», «Беларускі лен» и добрушский фарфор специально обновили дизайн товара к открытию магазина. Также уточняется, что пока в концепт-сторе нет ценников, потому что открытие старались провести в декабре, но по стоимости все будет намного демократичнее, чем в IKEA.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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