Губернатор Моор провел итоговое заседание правительства

22 декабря 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

В правительстве Тюменской области подвели итоги года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор провел расширенное заседание правительства и подвел итоги года. На заседание были приглашены главы муниципалитетов, руководство областной думы и дум городов области. Об этом сообщает URA.RU источник в правительстве региона. «Расширенное заседание правительства было запланировано, чтобы подвести итоги года с руководителями муниципалитетов и главами районов. Были приглашены депутаты и руководители облдумы, думы Тюмени. Александр Моор рассказал о важности исполнения ряда поручений правительства и фактически начавшейся избирательной кампании по выборам президента», — рассказал источник. Александр Моор дал поручение органам исполнительной власти выполнить областные программы и бюджет региона с сохранением социальных гарантий. Ранее Владимир Путин отметил успехи тюменского губернатора в развитии строительства и ЖКХ и объявил ему благодарность.

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел расширенное заседание правительства и подвел итоги года. На заседание были приглашены главы муниципалитетов, руководство областной думы и дум городов области. Об этом сообщает URA.RU источник в правительстве региона. «Расширенное заседание правительства было запланировано, чтобы подвести итоги года с руководителями муниципалитетов и главами районов. Были приглашены депутаты и руководители облдумы, думы Тюмени. Александр Моор рассказал о важности исполнения ряда поручений правительства и фактически начавшейся избирательной кампании по выборам президента», — рассказал источник. Александр Моор дал поручение органам исполнительной власти выполнить областные программы и бюджет региона с сохранением социальных гарантий. Ранее Владимир Путин отметил успехи тюменского губернатора в развитии строительства и ЖКХ и объявил ему благодарность.