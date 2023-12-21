Губернатор Моор провел итоговое заседание правительства

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел расширенное заседание правительства и подвел итоги года. На заседание были приглашены главы муниципалитетов, руководство областной думы и дум городов области. Об этом сообщает URA.RU источник в правительстве региона.
«Расширенное заседание правительства было запланировано, чтобы подвести итоги года с руководителями муниципалитетов и главами районов. Были приглашены депутаты и руководители облдумы, думы Тюмени. Александр Моор рассказал о важности исполнения ряда поручений правительства и фактически начавшейся избирательной кампании по выборам президента», — рассказал источник.
Александр Моор дал поручение органам исполнительной власти выполнить областные программы и бюджет региона с сохранением социальных гарантий. Ранее Владимир Путин отметил успехи тюменского губернатора в развитии строительства и ЖКХ и объявил ему благодарность.
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