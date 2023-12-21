21 декабря 2023

Губернатор Моор провел итоговое заседание правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
В правительстве Тюменской области подвели итоги года Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел расширенное заседание правительства и подвел итоги года. На заседание были приглашены главы муниципалитетов, руководство областной думы и дум городов области. Об этом сообщает URA.RU источник в правительстве региона.

«Расширенное заседание правительства было запланировано, чтобы подвести итоги года с руководителями муниципалитетов и главами районов. Были приглашены депутаты и руководители облдумы, думы Тюмени. Александр Моор рассказал о важности исполнения ряда поручений правительства и фактически начавшейся избирательной кампании по выборам президента», — рассказал источник.

Александр Моор дал поручение органам исполнительной власти выполнить областные программы и бюджет региона с сохранением социальных гарантий. Ранее Владимир Путин отметил успехи тюменского губернатора в развитии строительства и ЖКХ и объявил ему благодарность.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провел расширенное заседание правительства и подвел итоги года. На заседание были приглашены главы муниципалитетов, руководство областной думы и дум городов области. Об этом сообщает URA.RU источник в правительстве региона. «Расширенное заседание правительства было запланировано, чтобы подвести итоги года с руководителями муниципалитетов и главами районов. Были приглашены депутаты и руководители облдумы, думы Тюмени. Александр Моор рассказал о важности исполнения ряда поручений правительства и фактически начавшейся избирательной кампании по выборам президента», — рассказал источник. Александр Моор дал поручение органам исполнительной власти выполнить областные программы и бюджет региона с сохранением социальных гарантий. Ранее Владимир Путин отметил успехи тюменского губернатора в развитии строительства и ЖКХ и объявил ему благодарность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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