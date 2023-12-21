В Тюмени родным умерших ветеранов СВО дали новую льготу

Ближайшие родственники погибших или умерших ветеранов боевых действий в зоне СВО, а также инвалидов войны и участников ВОВ, проживающие в Тюменской области, не будут платить транспортный налог за легковые автомобили. Соответствующие поправки внесены областной законодательство.
«От уплаты транспортного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков: члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, признаваемые таковыми в соответствии с ФЗ „О ветеранах“. Льгота распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно», — говорится во внесенных поправках.
В список льготников, в числе прочего, входят родные погибших участников СВО. А именно:
- нетрудоспособные члены семьи погибшего, получающие пенсию по потере кормильца;
- мать и отец;
- супруги, не вступившие в новый брак.
Новая льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Таким образом, перечисленным категориям не нужно платить налог за прошлый год.
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