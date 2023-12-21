21 декабря 2023

В Тюмени родным умерших ветеранов СВО дали новую льготу

В Тюменской области родственникам умерших ветеранов СВО отменили налог на авто
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авто и деньги. Тюмень, ключи автомобиля, купюры, покупка автомобиля, покупка авто, деньги, ключи от автомобиля, покупка машины
Часть тюменцев сэкономит на налогах за легковые авто Фото:

Ближайшие родственники погибших или умерших ветеранов боевых действий в зоне СВО, а также инвалидов войны и участников ВОВ, проживающие в Тюменской области, не будут платить транспортный налог за легковые автомобили. Соответствующие поправки внесены областной законодательство.

«От уплаты транспортного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков: члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, признаваемые таковыми в соответствии с ФЗ „О ветеранах“. Льгота распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно», — говорится во внесенных поправках.

В список льготников, в числе прочего, входят родные погибших участников СВО. А именно:

  • нетрудоспособные члены семьи погибшего, получающие пенсию по потере кормильца;
  • мать и отец;
  • супруги, не вступившие в новый брак.

Новая льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Таким образом, перечисленным категориям не нужно платить налог за прошлый год.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ближайшие родственники погибших или умерших ветеранов боевых действий в зоне СВО, а также инвалидов войны и участников ВОВ, проживающие в Тюменской области, не будут платить транспортный налог за легковые автомобили. Соответствующие поправки внесены областной законодательство. «От уплаты транспортного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков: члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, признаваемые таковыми в соответствии с ФЗ „О ветеранах“. Льгота распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно», — говорится во внесенных поправках. В список льготников, в числе прочего, входят родные погибших участников СВО. А именно: Новая льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Таким образом, перечисленным категориям не нужно платить налог за прошлый год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...