В Тюмени родным умерших ветеранов СВО дали новую льготу

В Тюменской области родственникам умерших ветеранов СВО отменили налог на авто

22 декабря 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Часть тюменцев сэкономит на налогах за легковые авто Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ближайшие родственники погибших или умерших ветеранов боевых действий в зоне СВО, а также инвалидов войны и участников ВОВ, проживающие в Тюменской области, не будут платить транспортный налог за легковые автомобили. Соответствующие поправки внесены областной законодательство. «От уплаты транспортного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков: члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, признаваемые таковыми в соответствии с ФЗ „О ветеранах“. Льгота распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно», — говорится во внесенных поправках. В список льготников, в числе прочего, входят родные погибших участников СВО. А именно: нетрудоспособные члены семьи погибшего, получающие пенсию по потере кормильца;

мать и отец;

супруги, не вступившие в новый брак. Новая льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Таким образом, перечисленным категориям не нужно платить налог за прошлый год.

Ближайшие родственники погибших или умерших ветеранов боевых действий в зоне СВО, а также инвалидов войны и участников ВОВ, проживающие в Тюменской области, не будут платить транспортный налог за легковые автомобили. Соответствующие поправки внесены областной законодательство. «От уплаты транспортного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков: члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, признаваемые таковыми в соответствии с ФЗ „О ветеранах“. Льгота распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно», — говорится во внесенных поправках. В список льготников, в числе прочего, входят родные погибших участников СВО. А именно: Новая льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Таким образом, перечисленным категориям не нужно платить налог за прошлый год.