Экс-кандидата в челябинские губернаторы оштрафовали за оскорбление суда

22 декабря 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Александру Лебедеву назначили штраф в две тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-кандидата в губернаторы Челябинской области Александра Лебедева оштрафовали за неуважение к суду. Такое определение региональный арбитраж в ходе рассмотрения дела о его банкротстве, следует из картотеки дел. «Должником Лебедевым А. В. посредством системы электронной подачи документов „Мой Арбитр“ подан процессуальный документ, именуемый: „Ходатайство об отложении заседания\Заявление об отводе так называемого ‚судьи‘ Бушуева“. По тексту указанного процессуального документа Лебедев А.В. проявляет неуважение к суду, что выражается в нарочном использовании касающихся судьи формулировок, содержание которых не соответствует нормальному уровню деловой коммуникации, демонстрировании сомнений в компетентности судьи и умышленном неоднократном написании фамилии судьи со строчной буквы», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области, имеющееся в распоряжении URA.RU. В документе констатируется, что Лебедев намеренно продемонстрировал неуважение к суду, что является недопустимым. Вместе с тем, его действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. В связи с чем, арбитраж и определил «за неуважение к суду взыскать с Лебедева Александра Васильевича в доход федерального бюджета процессуальный штраф в размере двух тысяч рублей». Юрист и правозащитник Лебедев участвовал в выборах заксобрания и губернатора региона, работал политконсультантом, вел на региональном телеканале программу «Юридическая мясорубка». В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию. В октябре следующего года банк «Дом.PФ» обратился в арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать его банкротом. Сам юрист в соцсетях заявляет, что иск не имеет под собой оснований, выражает недоверие суду и называет свое банкротство местью областных властей, которые хотят «отжать единственную его однушку в Челябинске». Согласно базе данных ФССП, долги Лебедева составляют чуть больше 1,8 миллиона рублей. В отношении бывшего кандидата в губернаторы открыто восемь исполнительных производств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-кандидата в губернаторы Челябинской области Александра Лебедева оштрафовали за неуважение к суду. Такое определение региональный арбитраж в ходе рассмотрения дела о его банкротстве, следует из картотеки дел. «Должником Лебедевым А. В. посредством системы электронной подачи документов „Мой Арбитр“ подан процессуальный документ, именуемый: „Ходатайство об отложении заседания\Заявление об отводе так называемого ‚судьи‘ Бушуева“. По тексту указанного процессуального документа Лебедев А.В. проявляет неуважение к суду, что выражается в нарочном использовании касающихся судьи формулировок, содержание которых не соответствует нормальному уровню деловой коммуникации, демонстрировании сомнений в компетентности судьи и умышленном неоднократном написании фамилии судьи со строчной буквы», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области, имеющееся в распоряжении URA.RU. В документе констатируется, что Лебедев намеренно продемонстрировал неуважение к суду, что является недопустимым. Вместе с тем, его действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. В связи с чем, арбитраж и определил «за неуважение к суду взыскать с Лебедева Александра Васильевича в доход федерального бюджета процессуальный штраф в размере двух тысяч рублей». Юрист и правозащитник Лебедев участвовал в выборах заксобрания и губернатора региона, работал политконсультантом, вел на региональном телеканале программу «Юридическая мясорубка». В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию. В октябре следующего года банк «Дом.PФ» обратился в арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать его банкротом. Сам юрист в соцсетях заявляет, что иск не имеет под собой оснований, выражает недоверие суду и называет свое банкротство местью областных властей, которые хотят «отжать единственную его однушку в Челябинске». Согласно базе данных ФССП, долги Лебедева составляют чуть больше 1,8 миллиона рублей. В отношении бывшего кандидата в губернаторы открыто восемь исполнительных производств.