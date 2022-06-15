Соперник Текслера пошел на выборы в челябинский парламент

Уроженец Троицкого района Александр Лебедев стал первым претендентом на мандат ушедшего в Госдуму вице-спикера челябинского парламента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юрист и правозащитник Александр Лебедев, соперничавший с Алексеем Текслером на выборах губернатора Челябинской области в 2019 году, подал документы на довыборы в заксобрание региона. Об этом сообщили URA.RU 16 июня в облизбиркоме.

«Лебедев подал документы на открытие счета и заявку на сбор подписей в качестве самовыдвиженца на довыборы в ЗСО по Троицкому избирательному округу. Документы от кандидатов будут приниматься в течение 10 дней. Такое же время потребуется на их проверку и регистрацию претендентов», — пояснили в избирательной комиссии.

«Я оказался первым кандидатом, заявившимся на участие в кампании. Срок сбора подписей крайне ограничен, поэтому я принес документы в облизбирком утром первого дня, когда это стало возможным. Как уроженец Троицкого района полагаю, что в случае победы смогу быть полезен избирателям», — добавил также URA.RU сам Лебедев.

Ранее Лебедев работал в облизбиркоме, затем переехал в Москву, где устроился в Российском фонде свободных выборов. Оттуда он уволился после скандала. Он также запомнился челябинцам тем, что выдвигался в губернаторы и конфликтовал во время выборов мэра Челябинска. Также Лебедев участвовал в конкурсе на главу аппарата областного парламента, консультировал местных политиков и вел на областном телеканале программу «Юридическая мясорубка». Покинув эту должность, он ведет судебную тяжбу с бывшим работодателем.

Мандат в заксобрании освободился, когда в 2021 году сложил полномочия и перешел в Госдуму по спискам «Единой России» вице-спикер Владимир Павлов. Пока с кандидатом на выборах определилась лишь «Единая Россия», проведенные которой праймериз выиграла ректор Южно-Уральского аграрного университета Светлана Черепухина. С ней собираются побороться кандидаты от областных организаций Российской партии пенсионеров (РППС), «Справедливой России», «Яблока». Также о своем участии в довыборах заявили URA.RU представители КПРФ и, возможно, «Коммунистов России».

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