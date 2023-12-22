В Челябинской области не хватило квот на лечение онкологии

22 декабря 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

В Челябинской области добавили квоты на лечение онкологии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинской области не хватило квот на лечение онкологии, в том числе для проведения химиотерапии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, на эти цели распределены дополнительные средства из областного бюджета. «В начале 2023 года Комиссией по разработке территориальной программы региона распределены по медорганизациям квоты по профилю онкология, в том числе для проведения химиотерапии. В течение года норматив по профилю онкология был превышен. Из средств областного бюджета в ТФОМС области распределены дополнительные средства по профилю онкология. Таким образом, снижения доступности оказания медпомощи нет», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что квоты распределяются в соответствии с нормативами, определенными правительством РФ в программе государственных гарантий, в начале каждого года. Норматив выделенных квот в начале 2023 года и объемы дополнительных средств в пресс-службе областного минздрава не назвали. О проблемах с госпитализацией для лечения онкологических заболеваний сообщила URA.RU жительница Челябинска. По ее словам, принять пациентку для проведения плановой химиотерапии смогли только в больнице Копейска.

В Челябинской области не хватило квот на лечение онкологии, в том числе для проведения химиотерапии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, на эти цели распределены дополнительные средства из областного бюджета. «В начале 2023 года Комиссией по разработке территориальной программы региона распределены по медорганизациям квоты по профилю онкология, в том числе для проведения химиотерапии. В течение года норматив по профилю онкология был превышен. Из средств областного бюджета в ТФОМС области распределены дополнительные средства по профилю онкология. Таким образом, снижения доступности оказания медпомощи нет», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что квоты распределяются в соответствии с нормативами, определенными правительством РФ в программе государственных гарантий, в начале каждого года. Норматив выделенных квот в начале 2023 года и объемы дополнительных средств в пресс-службе областного минздрава не назвали. О проблемах с госпитализацией для лечения онкологических заболеваний сообщила URA.RU жительница Челябинска. По ее словам, принять пациентку для проведения плановой химиотерапии смогли только в больнице Копейска.