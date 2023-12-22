В Челябинской области не хватило квот на лечение онкологии

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, химиотерапия, капельницы, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
В Челябинской области добавили квоты на лечение онкологии Фото:

В Челябинской области не хватило квот на лечение онкологии, в том числе для проведения химиотерапии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, на эти цели распределены дополнительные средства из областного бюджета.

«В начале 2023 года Комиссией по разработке территориальной программы региона распределены по медорганизациям квоты по профилю онкология, в том числе для проведения химиотерапии. В течение года норматив по профилю онкология был превышен. Из средств областного бюджета в ТФОМС области распределены дополнительные средства по профилю онкология. Таким образом, снижения доступности оказания медпомощи нет», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что квоты распределяются в соответствии с нормативами, определенными правительством РФ в программе государственных гарантий, в начале каждого года. Норматив выделенных квот в начале 2023 года и объемы дополнительных средств в пресс-службе областного минздрава не назвали.

О проблемах с госпитализацией для лечения онкологических заболеваний сообщила URA.RU жительница Челябинска. По ее словам, принять пациентку для проведения плановой химиотерапии смогли только в больнице Копейска.

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В Челябинской области не хватило квот на лечение онкологии, в том числе для проведения химиотерапии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, на эти цели распределены дополнительные средства из областного бюджета. «В начале 2023 года Комиссией по разработке территориальной программы региона распределены по медорганизациям квоты по профилю онкология, в том числе для проведения химиотерапии. В течение года норматив по профилю онкология был превышен. Из средств областного бюджета в ТФОМС области распределены дополнительные средства по профилю онкология. Таким образом, снижения доступности оказания медпомощи нет», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что квоты распределяются в соответствии с нормативами, определенными правительством РФ в программе государственных гарантий, в начале каждого года. Норматив выделенных квот в начале 2023 года и объемы дополнительных средств в пресс-службе областного минздрава не назвали. О проблемах с госпитализацией для лечения онкологических заболеваний сообщила URA.RU жительница Челябинска. По ее словам, принять пациентку для проведения плановой химиотерапии смогли только в больнице Копейска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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