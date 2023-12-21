Общество Транспорт На челябинской трассе фуры, превышающие вес, будут штрафовать автоматически 22 декабря 2023 в 14:10 Размер текста - 17 + На трассе М-5 запустили автоматический фиксатор нарушений по весу, габаритам и осям фур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области запустили автоматический пункт контроля над весом и габаритом автомобилей. Об этом URA.RU 22 декабря сообщили в Упрдор «Южный Урал». «Пункт автоматически выявляет нарушения по весогабаритным параметрам. Специальные датчики, покрытие и фотовидеофиксация на базе промышленного компьютера позволяют с точностью определять скатность колес, нагрузку по осям, вес и габариты транспортного средства», — сообщил URA.RU заместитель главного инженера Упрдора Валерий Поспелов. Пункт установили на 1795 км М-5 в рамках реконструкции участка. Поспелов объяснил, что там наблюдается самая большая активность движения. В особенности по товарному и грузовому потоку. Одной из основных причин установки датчиков является сохранность дорог: превышение веса и габаритов фур ведет к ухудшению дорожного покрытия. Прежде чем запустить в работу, пункт тестировали три месяца. Параметры грузовых автомобилей измерялись и в случае нарушений водитель получал уведомление. Штрафы при этом не выписывались. Сейчас же пункт полностью введен в эксплуатацию и за каждое нарушение водителей будут привлекать к ответственности. На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области запустили автоматический пункт контроля над весом и габаритом автомобилей. Об этом URA.RU 22 декабря сообщили в Упрдор «Южный Урал». «Пункт автоматически выявляет нарушения по весогабаритным параметрам. Специальные датчики, покрытие и фотовидеофиксация на базе промышленного компьютера позволяют с точностью определять скатность колес, нагрузку по осям, вес и габариты транспортного средства», — сообщил URA.RU заместитель главного инженера Упрдора Валерий Поспелов. Пункт установили на 1795 км М-5 в рамках реконструкции участка. Поспелов объяснил, что там наблюдается самая большая активность движения. В особенности по товарному и грузовому потоку. Одной из основных причин установки датчиков является сохранность дорог: превышение веса и габаритов фур ведет к ухудшению дорожного покрытия. Прежде чем запустить в работу, пункт тестировали три месяца. Параметры грузовых автомобилей измерялись и в случае нарушений водитель получал уведомление. Штрафы при этом не выписывались. Сейчас же пункт полностью введен в эксплуатацию и за каждое нарушение водителей будут привлекать к ответственности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям