В тренде на Новый год будут брючные костюмы и перья

Наряды можно найти в пермских магазинах или на маркетплейсах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермским модникам рекомендуют встречать Новый год в брючных костюмах. Этот совет стилисты дают не только мужчинам, но и женщинам. Пиджак прямого кроя и расширенные брюки от бедер — тренд сезона для девушек, рассказала URA.RU пермский стилист-имиджмейкер Анастасия Баранова.

«Беспроигрышный вариант наряда — это черный брючный костюм. Пиджак прямого кроя и брюки палаццо. Смело добавляйте к нему акцентный топ, например, корсет с перьями. Чтобы сделать образ неотразимым, стоит надеть трендовый чокер из жемчуга и черные туфли на шпильке», — рассказала Анастасия Баранова.

Она добавила, что с корсетными топами хорошо сочетается юбка миди с пайетками. К образу рекомендуют добавить изящную розу на шею, туфли и сумку металлик. Пайетки, блестки и металлик — тренды нового года, отметила стилист.

Такого же мнения придерживается пермский персональный фэшн-стилист Татьяна Саранина. Женщинам она рекомендует обратить внимание на блестящие и мерцающие ткани: атлас, шелк. Главное, чтобы наряд хорошо сидел. «Если хочется, чтобы новогодний образ был функциональным, выбирайте классические костюмы или платья и добавляйте аксессуары: блестящие сумки, туфли, чокеры, накладные перья». — отметила Татьяна Саранина.

Мужчинам стилист рекомендует с брючными костюмами надевать атласные рубашки или носить пиджак на голое тело. Обязательно стоит добавить аксессуары: кольца, чокеры из бисера и жемчуга, брошь-цветок. «Если хочется чего-то более уютного — выбирайте кашемир или вязаный свитер», — добавила фэшн-стилист.

Костюм — 3,6 тысячи рублей, туфли — 3,7 тысячи рублей, чокер — 484 рубля, топ — 2,2 тысячи рублей Инфографика URA.RU

Юбка — 2,5 тысячи рублей, туфли — 2,1 тысячи рублей, чокер — 526 рублей, топ — 2,3 тысячи рублей, сумка — 2,7 тысячи рублей Инфографика URA.RU

Костюм — 3 тысячи рублей, платье — 4,7 тысячи рублей, чокер — от 58 рублей Инфографика URA.RU

Костюм — 6,8 тысячи рублей, кольца — 233 рубля, джемпер — 2,1 тысячи рублей, свитер — 1,1 тысячи рублей, кардиган — 1,7 тысячи рублей Инфографика URA.RU