Террористов и убийц начнут содержать в отдельных камерах

Совфед принял закон о содержании в отдельных камерах террористов и убийц

22 декабря 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Совфед одобрил закон, по которому люди, совершившие тяжкие преступления, будут отбывать наказание в отдельных камерах Фото: Анна Майорова © URA.RU Лица, которые подозреваются и обвиняются в тяжких преступлениях, например, в терроризме или убийстве, будут содержаться в отдельных камерах. Такой закон принял Совфед. «К данной категории лиц закон относит подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: убийство; убийство матерью новорожденного ребенка; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение человека, теракт», — говорится в тексте закона, который приняли в Совфеде . Также человек попадет в отдельную камеру, если он создал организованную преступную группу (ОПГ), участвовал в ней или покушался на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Также принятый документ уточняет положения закона, по которому некоторые категории лиц получают государственную защиту. Теперь под такой защитой будут находиться должностные лица таможенных органов, работники антимонопольных и налоговых органов, должностные лица федеральных органов исполнительной власти и другие. Этот закон был одобрен в Госдуме 14 декабря. Лица, которые попадают в список, будут содержаться в отдельных камерах в СИЗО и в других местах заключения, передает RT.

Лица, которые подозреваются и обвиняются в тяжких преступлениях, например, в терроризме или убийстве, будут содержаться в отдельных камерах. Такой закон принял Совфед. «К данной категории лиц закон относит подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: убийство; убийство матерью новорожденного ребенка; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение человека, теракт», — говорится в тексте закона, который приняли в Совфеде. Также человек попадет в отдельную камеру, если он создал организованную преступную группу (ОПГ), участвовал в ней или покушался на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Также принятый документ уточняет положения закона, по которому некоторые категории лиц получают государственную защиту. Теперь под такой защитой будут находиться должностные лица таможенных органов, работники антимонопольных и налоговых органов, должностные лица федеральных органов исполнительной власти и другие. Этот закон был одобрен в Госдуме 14 декабря. Лица, которые попадают в список, будут содержаться в отдельных камерах в СИЗО и в других местах заключения, передает RT.