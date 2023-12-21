21 декабря 2023

В пермской больнице после пробы Манту умерла четырехмесячная девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, коридор, краснотурьинск, больница, медсестры, медцентр, медицинский центр спасения
Врачам не удалось спасти ребенка Фото:

В больнице Кудымкара (Пермский край) скончалась четырехмесячная девочка. За три дня до этого малышке сделали пробу Манту, после этого состояние ребенка стало ухудшаться.

«В понедельник, 11 декабря, четырехмесячную девочку осмотрел врач-педиатр и ребенку сделали пробу Манту. Ночью у нее поднялась температура, к утру она выросла до 39 градусов. На следующий день ребенку дали направление в стационар, но не положили. Госпитализировали ребенка только 13 декабря. В больнице девочке становилось хуже, была жаропонижающее не помогало, по телу ребенка пошли пятна и стали синеть губы. Девочка начала задыхаться и умерла в больничной палате», — сообщает PARMANEWS. Родители похоронили ребенка 16 декабря.

Мама погибшей девочки винит в смерти дочери врачей. По ее словам, у ребенка не были взяты анализы и не было лечения. В пресс-службе министерства здравоохранения изданию сообщили, что этот случай находится на особом контроле, будет проводиться внутренняя проверка. Также проверку проводят в СУ СК по Пермскому краю.

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В больнице Кудымкара (Пермский край) скончалась четырехмесячная девочка. За три дня до этого малышке сделали пробу Манту, после этого состояние ребенка стало ухудшаться. «В понедельник, 11 декабря, четырехмесячную девочку осмотрел врач-педиатр и ребенку сделали пробу Манту. Ночью у нее поднялась температура, к утру она выросла до 39 градусов. На следующий день ребенку дали направление в стационар, но не положили. Госпитализировали ребенка только 13 декабря. В больнице девочке становилось хуже, была жаропонижающее не помогало, по телу ребенка пошли пятна и стали синеть губы. Девочка начала задыхаться и умерла в больничной палате», — сообщает PARMANEWS. Родители похоронили ребенка 16 декабря. Мама погибшей девочки винит в смерти дочери врачей. По ее словам, у ребенка не были взяты анализы и не было лечения. В пресс-службе министерства здравоохранения изданию сообщили, что этот случай находится на особом контроле, будет проводиться внутренняя проверка. Также проверку проводят в СУ СК по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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