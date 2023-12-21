В пермской больнице после пробы Манту умерла четырехмесячная девочка

22 декабря 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Врачам не удалось спасти ребенка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В больнице Кудымкара (Пермский край) скончалась четырехмесячная девочка. За три дня до этого малышке сделали пробу Манту, после этого состояние ребенка стало ухудшаться. «В понедельник, 11 декабря, четырехмесячную девочку осмотрел врач-педиатр и ребенку сделали пробу Манту. Ночью у нее поднялась температура, к утру она выросла до 39 градусов. На следующий день ребенку дали направление в стационар, но не положили. Госпитализировали ребенка только 13 декабря. В больнице девочке становилось хуже, была жаропонижающее не помогало, по телу ребенка пошли пятна и стали синеть губы. Девочка начала задыхаться и умерла в больничной палате», — сообщает PARMANEWS. Родители похоронили ребенка 16 декабря. Мама погибшей девочки винит в смерти дочери врачей. По ее словам, у ребенка не были взяты анализы и не было лечения. В пресс-службе министерства здравоохранения изданию сообщили, что этот случай находится на особом контроле, будет проводиться внутренняя проверка. Также проверку проводят в СУ СК по Пермскому краю.

В больнице Кудымкара (Пермский край) скончалась четырехмесячная девочка. За три дня до этого малышке сделали пробу Манту, после этого состояние ребенка стало ухудшаться. «В понедельник, 11 декабря, четырехмесячную девочку осмотрел врач-педиатр и ребенку сделали пробу Манту. Ночью у нее поднялась температура, к утру она выросла до 39 градусов. На следующий день ребенку дали направление в стационар, но не положили. Госпитализировали ребенка только 13 декабря. В больнице девочке становилось хуже, была жаропонижающее не помогало, по телу ребенка пошли пятна и стали синеть губы. Девочка начала задыхаться и умерла в больничной палате», — сообщает PARMANEWS. Родители похоронили ребенка 16 декабря. Мама погибшей девочки винит в смерти дочери врачей. По ее словам, у ребенка не были взяты анализы и не было лечения. В пресс-службе министерства здравоохранения изданию сообщили, что этот случай находится на особом контроле, будет проводиться внутренняя проверка. Также проверку проводят в СУ СК по Пермскому краю.