«Курганмашзавод» выделил более 100 млн на доплаты работникам к Новому году

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» всем работникам перед Новым годом на дополнительные выплаты к заработной плате выделили более 100 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».
«Мы ценим наших работников, благодарны за их труд, и в свою очередь обеспечиваем самую высокую зарплату в Кургане. Тем не менее, руководством „Курганмашзавода“ принято решение произвести единовременную стимулирующую выплату в размере 7 000 рублей всем без исключения заводчанам, которые были в штате на 20 декабря. На эти цели предприятие направит более 100 миллионов рублей», — сообщили в холдинге.
Также пресс-службе предприятия отметили, что средняя заработная плата по заводу составляет 95 тысяч рублей, у основных производственных рабочих — 111,6 тысяч рублей. Это два раза превышает среднюю зарплату в Курганской области и более чем в три раза модальную (средняя зарплата, без учета самой высокой и самой низкой зарплаты — прим. ред.).
Ранее URA.RU писало, что сотрудникам «Курганмашзавода» обещают премии за вербовку специалистов. За привлечение каждого нового работника на предприятие заводчанам готовы доплачивать по 5 000 рублей. В пресс-службе предприятия сообщали, что акция «Приведи друга» продлится до 30 июня 2024 года.
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