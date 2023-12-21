«Курганмашзавод» выделил более 100 млн на доплаты работникам к Новому году

22 декабря 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Заводчанам КМЗ выделили стимулирующие выплаты более чем на 100 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На оборонном предприятии «Курганмашзавод» всем работникам перед Новым годом на дополнительные выплаты к заработной плате выделили более 100 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Мы ценим наших работников, благодарны за их труд, и в свою очередь обеспечиваем самую высокую зарплату в Кургане. Тем не менее, руководством „Курганмашзавода“ принято решение произвести единовременную стимулирующую выплату в размере 7 000 рублей всем без исключения заводчанам, которые были в штате на 20 декабря. На эти цели предприятие направит более 100 миллионов рублей», — сообщили в холдинге. Также пресс-службе предприятия отметили, что средняя заработная плата по заводу составляет 95 тысяч рублей, у основных производственных рабочих — 111,6 тысяч рублей. Это два раза превышает среднюю зарплату в Курганской области и более чем в три раза модальную (средняя зарплата, без учета самой высокой и самой низкой зарплаты — прим. ред.). Ранее URA.RU писало, что сотрудникам «Курганмашзавода» обещают премии за вербовку специалистов. За привлечение каждого нового работника на предприятие заводчанам готовы доплачивать по 5 000 рублей. В пресс-службе предприятия сообщали, что акция «Приведи друга» продлится до 30 июня 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» всем работникам перед Новым годом на дополнительные выплаты к заработной плате выделили более 100 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Мы ценим наших работников, благодарны за их труд, и в свою очередь обеспечиваем самую высокую зарплату в Кургане. Тем не менее, руководством „Курганмашзавода“ принято решение произвести единовременную стимулирующую выплату в размере 7 000 рублей всем без исключения заводчанам, которые были в штате на 20 декабря. На эти цели предприятие направит более 100 миллионов рублей», — сообщили в холдинге. Также пресс-службе предприятия отметили, что средняя заработная плата по заводу составляет 95 тысяч рублей, у основных производственных рабочих — 111,6 тысяч рублей. Это два раза превышает среднюю зарплату в Курганской области и более чем в три раза модальную (средняя зарплата, без учета самой высокой и самой низкой зарплаты — прим. ред.). Ранее URA.RU писало, что сотрудникам «Курганмашзавода» обещают премии за вербовку специалистов. За привлечение каждого нового работника на предприятие заводчанам готовы доплачивать по 5 000 рублей. В пресс-службе предприятия сообщали, что акция «Приведи друга» продлится до 30 июня 2024 года.