Челябинские силовики готовятся к новогодним праздникам

В новогодние праздники полиция области будет приведена в усиленный режим Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники полиции Челябинской области приступили к подготовке к новогодним праздникам. На прошедшем совещании руководитель областного главка генерал-лейтенант Михаил Скоков призвал подчиненных подходить к вопросам охраны общественного порядка с максимальной ответственностью, сообщили URA.RU 22 декабря в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«На территории Южного Урала запланировано проведение свыше тысячи новогодних массовых мероприятий, участие в которых примут несколько сотен тысяч жителей и гостей региона. На всех объектах будут нести службу сотрудники полиции, чтобы граждане понимали, куда им обратиться в случае возникновения проблем, и чувствовали себя под защитой», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Скоков отметил, что реагирование на обращения граждан должно быть незамедлительным, а главное — эффективным. Все вопросы граждан, касающиеся нарушений их прав, должны решаться в максимально короткие сроки. Люди должны чувствовать защищенность. Именно от профессиональных и грамотных действий сотрудников будет зависеть доверие населения к работе полицейских

В период новогодних праздников сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. Помогать им будут представители добровольных народных дружин, казачества, а также частных охранных организаций. Число нарядов и следственно-оперативных групп на улицах увеличится. Инспекторы ГИБДД будут помогать гражданам проезжать к местам праздничных мероприятий.