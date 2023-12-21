21 декабря 2023

В тюменской больнице ввели масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, защитный костюм, человек в маске, люди в масках, врач, медики
В ОКБ №1 теперь принимают пациентов только в масках Фото:

В областной клинической больнице № 1 в Тюмени ввели масочный режим. Об этом URA.RU рассказали в регистратуре медучреждения.

«Да, масочный режим введен на территории больницы. В поликлинике требуется обязательное ношение масок», — сообщили в регистратуре ОКБ №1.

«Масочный режим в учреждениях вводится по поручению Роспотребнадзора», — прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения Тюменской области. В санитарное ведомство направлен запрос, ответ ожидается.

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В областной клинической больнице № 1 в Тюмени ввели масочный режим. Об этом URA.RU рассказали в регистратуре медучреждения. «Да, масочный режим введен на территории больницы. В поликлинике требуется обязательное ношение масок», — сообщили в регистратуре ОКБ №1. «Масочный режим в учреждениях вводится по поручению Роспотребнадзора», — прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения Тюменской области. В санитарное ведомство направлен запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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