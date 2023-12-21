В тюменской больнице ввели масочный режим

В ОКБ №1 теперь принимают пациентов только в масках
В областной клинической больнице № 1 в Тюмени ввели масочный режим. Об этом URA.RU рассказали в регистратуре медучреждения.
«Да, масочный режим введен на территории больницы. В поликлинике требуется обязательное ношение масок», — сообщили в регистратуре ОКБ №1.
«Масочный режим в учреждениях вводится по поручению Роспотребнадзора», — прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения Тюменской области. В санитарное ведомство направлен запрос, ответ ожидается.
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