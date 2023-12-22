Деревня Томино исчезла с карты Челябинской области

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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, деревянный дом, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
Населения в деревне Томино не осталось Фото:

Деревня Томино Сосновского района (Челябинская область) исключена из перечня населенных пунктов, входящих в состав региона. Соответствующее постановление размещено 22 декабря на портале официальной правовой информации.

«Согласовать исключение деревни Томино Томинского сельского поселения Сосновского района из перечня муниципальных образований Челябинской области и населенных пунктов, входящих в ее состав. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Предложение о ликвидации поселка было выдвинуто собранием депутатов Сосновского района в ноябре 2023 года. В деревне не осталось населения и значимой инфраструктуры.

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Деревня Томино Сосновского района (Челябинская область) исключена из перечня населенных пунктов, входящих в состав региона. Соответствующее постановление размещено 22 декабря на портале официальной правовой информации. «Согласовать исключение деревни Томино Томинского сельского поселения Сосновского района из перечня муниципальных образований Челябинской области и населенных пунктов, входящих в ее состав. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Предложение о ликвидации поселка было выдвинуто собранием депутатов Сосновского района в ноябре 2023 года. В деревне не осталось населения и значимой инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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