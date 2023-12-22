Деревня Томино исчезла с карты Челябинской области

22 декабря 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Населения в деревне Томино не осталось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Деревня Томино Сосновского района (Челябинская область) исключена из перечня населенных пунктов, входящих в состав региона. Соответствующее постановление размещено 22 декабря на портале официальной правовой информации. «Согласовать исключение деревни Томино Томинского сельского поселения Сосновского района из перечня муниципальных образований Челябинской области и населенных пунктов, входящих в ее состав. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Предложение о ликвидации поселка было выдвинуто собранием депутатов Сосновского района в ноябре 2023 года. В деревне не осталось населения и значимой инфраструктуры.

Деревня Томино Сосновского района (Челябинская область) исключена из перечня населенных пунктов, входящих в состав региона. Соответствующее постановление размещено 22 декабря на портале официальной правовой информации. «Согласовать исключение деревни Томино Томинского сельского поселения Сосновского района из перечня муниципальных образований Челябинской области и населенных пунктов, входящих в ее состав. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Предложение о ликвидации поселка было выдвинуто собранием депутатов Сосновского района в ноябре 2023 года. В деревне не осталось населения и значимой инфраструктуры.