Пермские роботы устроили крупнейшее в России цирковое шоу. Фото, видео

23 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Пермские роботы дошли до цирка (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Росгосцирк и пермская компания «Промобот» создали уникальную коллаборацию. Роботы из Перми устроили крупнейшее в России полноценное цирковое шоу. Об этом URA.RU рассказал гендиректор «Промобот» Максим Чугунов. «В танцевально-цирковом шоу одновременно участвуют 12 полноразмерных сервисных роботов модели Promobot V.4. Они перемещаются по сцене, танцуют, а также взаимодействуют со зрителями. Мы рады, что подобные масштабные идеи впервые реализуются в России сотрудниками нашей компании», — отметил Чугунов. Готовили шоу семь месяцев. Инженеры и постановщики решали непростую задачу создания нестандартной хореографии для машин, а также их синхронизации на арене. Ориентируются роботы с помощью системы ультразвукового позиционирования. Обычные оптические датчики не справились бы из-за светового оформления шоу. Премьера робототехнического представления состоялась 23 декабря в Рязанском государственном цирке. По словам гендиректора «Росгосцирка» Сергея Белякова, в ближайшем будущем шоу поедет с гастролями и по другим городам страны. Роботы отрабатывали шоу полгода Компания «Промобот»

Росгосцирк и пермская компания «Промобот» создали уникальную коллаборацию. Роботы из Перми устроили крупнейшее в России полноценное цирковое шоу. Об этом URA.RU рассказал гендиректор «Промобот» Максим Чугунов. «В танцевально-цирковом шоу одновременно участвуют 12 полноразмерных сервисных роботов модели Promobot V.4. Они перемещаются по сцене, танцуют, а также взаимодействуют со зрителями. Мы рады, что подобные масштабные идеи впервые реализуются в России сотрудниками нашей компании», — отметил Чугунов. Готовили шоу семь месяцев. Инженеры и постановщики решали непростую задачу создания нестандартной хореографии для машин, а также их синхронизации на арене. Ориентируются роботы с помощью системы ультразвукового позиционирования. Обычные оптические датчики не справились бы из-за светового оформления шоу. Премьера робототехнического представления состоялась 23 декабря в Рязанском государственном цирке. По словам гендиректора «Росгосцирка» Сергея Белякова, в ближайшем будущем шоу поедет с гастролями и по другим городам страны.