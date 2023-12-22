22 декабря 2023

Пермские роботы устроили крупнейшее в России цирковое шоу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство роботов в компании Промобот. Пермь, робот, промобот, промобот компания, производство сервисных роботов промобот
Пермские роботы дошли до цирка (архивное фото) Фото:

Росгосцирк и пермская компания «Промобот» создали уникальную коллаборацию. Роботы из Перми устроили крупнейшее в России полноценное цирковое шоу. Об этом URA.RU рассказал гендиректор «Промобот» Максим Чугунов.

«В танцевально-цирковом шоу одновременно участвуют 12 полноразмерных сервисных роботов модели Promobot V.4. Они перемещаются по сцене, танцуют, а также взаимодействуют со зрителями. Мы рады, что подобные масштабные идеи впервые реализуются в России сотрудниками нашей компании», — отметил Чугунов.

Готовили шоу семь месяцев. Инженеры и постановщики решали непростую задачу создания нестандартной хореографии для машин, а также их синхронизации на арене. Ориентируются роботы с помощью системы ультразвукового позиционирования. Обычные оптические датчики не справились бы из-за светового оформления шоу.

Премьера робототехнического представления состоялась 23 декабря в Рязанском государственном цирке. По словам гендиректора «Росгосцирка» Сергея Белякова, в ближайшем будущем шоу поедет с гастролями и по другим городам страны.

Роботы отрабатывали шоу полгода
Роботы отрабатывали шоу полгода

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Росгосцирк и пермская компания «Промобот» создали уникальную коллаборацию. Роботы из Перми устроили крупнейшее в России полноценное цирковое шоу. Об этом URA.RU рассказал гендиректор «Промобот» Максим Чугунов. «В танцевально-цирковом шоу одновременно участвуют 12 полноразмерных сервисных роботов модели Promobot V.4. Они перемещаются по сцене, танцуют, а также взаимодействуют со зрителями. Мы рады, что подобные масштабные идеи впервые реализуются в России сотрудниками нашей компании», — отметил Чугунов. Готовили шоу семь месяцев. Инженеры и постановщики решали непростую задачу создания нестандартной хореографии для машин, а также их синхронизации на арене. Ориентируются роботы с помощью системы ультразвукового позиционирования. Обычные оптические датчики не справились бы из-за светового оформления шоу. Премьера робототехнического представления состоялась 23 декабря в Рязанском государственном цирке. По словам гендиректора «Росгосцирка» Сергея Белякова, в ближайшем будущем шоу поедет с гастролями и по другим городам страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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