В ЯНАО в колонию отправится банда, ограбившая геологов

22 декабря 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

В Тазовском районе арестовали банду налетчиков за грабеж Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тазовском районе ЯНАО суд вынес приговор четверым местным жителям, которые в феврале 2022 года совершили ограбление геологоразведочной партии, проводящей работы в тундре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «В феврале 2022 года четверо местных жителей, с целью хищения имущества на „Трэколе“ прибыли на охраняемую территорию сейсмологической партии геологоразведочной компании, расположенной в Тазовской тундре. Их действия были замечены охранниками, осужденные продолжили совершать хищение имущества из находящихся на территории партии контейнеров. Завладев электрическим кабелем и моторным маслом, злоумышленники покинули место преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Кроме того, в марте 2022 года один из участников банды избил жителя Газ-Сале, требуя компенсации за поврежденный в ДТП автомобиль. Вина злоумышленников полностью доказана, суд приговорил из к реальному лишению свободы на сроки от двух до четырех лет. Осужденные взяты под стражу в зале суда, «Трэкол» конфискован в доход государства.

В Тазовском районе ЯНАО суд вынес приговор четверым местным жителям, которые в феврале 2022 года совершили ограбление геологоразведочной партии, проводящей работы в тундре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «В феврале 2022 года четверо местных жителей, с целью хищения имущества на „Трэколе“ прибыли на охраняемую территорию сейсмологической партии геологоразведочной компании, расположенной в Тазовской тундре. Их действия были замечены охранниками, осужденные продолжили совершать хищение имущества из находящихся на территории партии контейнеров. Завладев электрическим кабелем и моторным маслом, злоумышленники покинули место преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Кроме того, в марте 2022 года один из участников банды избил жителя Газ-Сале, требуя компенсации за поврежденный в ДТП автомобиль. Вина злоумышленников полностью доказана, суд приговорил из к реальному лишению свободы на сроки от двух до четырех лет. Осужденные взяты под стражу в зале суда, «Трэкол» конфискован в доход государства.