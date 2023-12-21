21 декабря 2023

В ЯНАО в колонию отправится банда, ограбившая геологов

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В Тазовском районе арестовали банду налетчиков за грабеж Фото:

В Тазовском районе ЯНАО суд вынес приговор четверым местным жителям, которые в феврале 2022 года совершили ограбление геологоразведочной партии, проводящей работы в тундре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«В феврале 2022 года четверо местных жителей, с целью хищения имущества на „Трэколе“ прибыли на охраняемую территорию сейсмологической партии геологоразведочной компании, расположенной в Тазовской тундре. Их действия были замечены охранниками, осужденные продолжили совершать хищение имущества из находящихся на территории партии контейнеров. Завладев электрическим кабелем и моторным маслом, злоумышленники покинули место преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Кроме того, в марте 2022 года один из участников банды избил жителя Газ-Сале, требуя компенсации за поврежденный в ДТП автомобиль. Вина злоумышленников полностью доказана, суд приговорил из к реальному лишению свободы на сроки от двух до четырех лет. Осужденные взяты под стражу в зале суда, «Трэкол» конфискован в доход государства.

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В Тазовском районе ЯНАО суд вынес приговор четверым местным жителям, которые в феврале 2022 года совершили ограбление геологоразведочной партии, проводящей работы в тундре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «В феврале 2022 года четверо местных жителей, с целью хищения имущества на „Трэколе“ прибыли на охраняемую территорию сейсмологической партии геологоразведочной компании, расположенной в Тазовской тундре. Их действия были замечены охранниками, осужденные продолжили совершать хищение имущества из находящихся на территории партии контейнеров. Завладев электрическим кабелем и моторным маслом, злоумышленники покинули место преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Кроме того, в марте 2022 года один из участников банды избил жителя Газ-Сале, требуя компенсации за поврежденный в ДТП автомобиль. Вина злоумышленников полностью доказана, суд приговорил из к реальному лишению свободы на сроки от двух до четырех лет. Осужденные взяты под стражу в зале суда, «Трэкол» конфискован в доход государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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