Мишустин выделил 39 млрд рублей для поддержки автопромышленности

Правительство России приняло решение дополнительно выделить средства Фонду развития промышленности на ключевые проекты отечественных автопроизводителей. Речь идет о 39 млрд руб. Об этом стало известно из заседания кабмина с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«Окажем ей дополнительную поддержку, чтобы помочь нашим предприятиям в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций», — заявил глава правительства. Слова Михаила Мишустина
По его словам, большая часть средств направится на реализацию ключевых проектов ведущих отечественных автопроизводителей. В том числе речь идет о проведении перспективных научно-исследовательских и опытно конструкторских работ. Мишустин добавил, что планы которые стоят перед отраслью — масштабные. Отечественные машины должны соответствовать современным требованиям и не уступать зарубежным по качеству.
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