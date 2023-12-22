Мишустин выделил 39 млрд рублей для поддержки автопромышленности

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Беседа М.В. Мишустина с первым вице-призедентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Бишкек, мишустин михаил
Мишустин подчеркнул, что российские автомобили не должны уступать иностранным по надежности Фото:

Правительство России приняло решение дополнительно выделить средства Фонду развития промышленности на ключевые проекты отечественных автопроизводителей. Речь идет о 39 млрд руб. Об этом стало известно из заседания кабмина с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Окажем ей дополнительную поддержку, чтобы помочь нашим предприятиям в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций», — заявил глава правительства. Слова Михаила Мишустина приводятся на официальном сайте кабмина.

По его словам, большая часть средств направится на реализацию ключевых проектов ведущих отечественных автопроизводителей. В том числе речь идет о проведении перспективных научно-исследовательских и опытно конструкторских работ. Мишустин добавил, что планы которые стоят перед отраслью — масштабные. Отечественные машины должны соответствовать современным требованиям и не уступать зарубежным по качеству.

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Правительство России приняло решение дополнительно выделить средства Фонду развития промышленности на ключевые проекты отечественных автопроизводителей. Речь идет о 39 млрд руб. Об этом стало известно из заседания кабмина с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «Окажем ей дополнительную поддержку, чтобы помочь нашим предприятиям в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций», — заявил глава правительства. Слова Михаила Мишустина приводятся на официальном сайте кабмина. По его словам, большая часть средств направится на реализацию ключевых проектов ведущих отечественных автопроизводителей. В том числе речь идет о проведении перспективных научно-исследовательских и опытно конструкторских работ. Мишустин добавил, что планы которые стоят перед отраслью — масштабные. Отечественные машины должны соответствовать современным требованиям и не уступать зарубежным по качеству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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