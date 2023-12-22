Учеников свердловской школы после драки увезли в больницу

Ученики конфликтовали в школе на протяжении двух дней (архивное фото)
Учеников школы №40 в Нижнем Тагиле увезли в больницу после потасовки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«По предварительной информации, ученик 11-го класса оскорбил девятиклассницу. После этого ее одноклассники устроили драку с ними. Некоторых после потасовки доставили в больницу», — говорится в сообщении.
Конфликт шел на протяжении двух дней. Начался он 19 декабря. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по данному происшествию.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.