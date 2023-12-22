Учеников свердловской школы после драки увезли в больницу

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Ученики конфликтовали в школе на протяжении двух дней (архивное фото) Фото:

Учеников школы №40 в Нижнем Тагиле увезли в больницу после потасовки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По предварительной информации, ученик 11-го класса оскорбил девятиклассницу. После этого ее одноклассники устроили драку с ними. Некоторых после потасовки доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Конфликт шел на протяжении двух дней. Начался он 19 декабря. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по данному происшествию.

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Учеников школы №40 в Нижнем Тагиле увезли в больницу после потасовки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По предварительной информации, ученик 11-го класса оскорбил девятиклассницу. После этого ее одноклассники устроили драку с ними. Некоторых после потасовки доставили в больницу», — говорится в сообщении. Конфликт шел на протяжении двух дней. Начался он 19 декабря. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по данному происшествию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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