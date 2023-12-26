Мишустин рассказал о поддержке российской космонавтики в условиях санкций

Мишустин: космической отрасли выделят более 240 млрд рублей ежегодно
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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, мишустин михаил
Мишустин провел стратегическую сессию по направлению «Освоение космоса» Фото:

Правительство России в бюджете на 2024—2026 годы предусмотрело финансирование космической отрасли. Кабмин будет ежегодно направлять в эту сферу более 240 млрд рублей. Об этом стало известно из стратегической сессии премьер-министра Михаила Мишустина по направлению «Освоение космоса».

«В условиях санкционных ограничений Правительство постоянно принимает решения по поддержанию устойчивости отрасли. В трехлетнем бюджете на ее финансирование предусмотрено более 240 млрд рублей ежегодно. Важно оперативно корректировать параметры принятых федеральных проектов и быстро их адаптировать к изменяющейся ситуации», — подчеркнул глава правительства.

Мишустин также напомнил, что президент России Владимир Путин дал поручение распространить механизмы господдержки, разработанные для промышленных инвестиционных проектов, на ракетно-космическую сферу. В том числе принять необходимо принять меры для развития экспорта. В качестве потенциальных рынков Мишустин привел страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии.

Кроме того, председатель правительства рассказал, что в стране нужно наладить грамотную работу с молодыми специалистами. «Создать для них достойные условия, чтобы не допустить утечки квалифицированных кадров, которые задействованы в отраслевой науке и, что важно, в производстве», — отметил он.

Мишустин добавил, что Россия имеет потенциал по ряду направлений в сфере космоса. В том числе речь идет о базе для активизации фундаментальных исследований и перехода на новый уровень создания техники для строительства многоспутниковых группировок. «Уверен, есть все возможности и ресурсы, чтобы справиться с текущими вызовами и надежно обеспечить всю территорию нашей большой страны, включая отдаленные регионы, арктическую зону, качественной связью и услугами интернета», — резюмировал Мишустин.

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Правительство России в бюджете на 2024—2026 годы предусмотрело финансирование космической отрасли. Кабмин будет ежегодно направлять в эту сферу более 240 млрд рублей. Об этом стало известно из стратегической сессии премьер-министра Михаила Мишустина по направлению «Освоение космоса». «В условиях санкционных ограничений Правительство постоянно принимает решения по поддержанию устойчивости отрасли. В трехлетнем бюджете на ее финансирование предусмотрено более 240 млрд рублей ежегодно. Важно оперативно корректировать параметры принятых федеральных проектов и быстро их адаптировать к изменяющейся ситуации», — подчеркнул глава правительства. Мишустин также напомнил, что президент России Владимир Путин дал поручение распространить механизмы господдержки, разработанные для промышленных инвестиционных проектов, на ракетно-космическую сферу. В том числе принять необходимо принять меры для развития экспорта. В качестве потенциальных рынков Мишустин привел страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Кроме того, председатель правительства рассказал, что в стране нужно наладить грамотную работу с молодыми специалистами. «Создать для них достойные условия, чтобы не допустить утечки квалифицированных кадров, которые задействованы в отраслевой науке и, что важно, в производстве», — отметил он. Мишустин добавил, что Россия имеет потенциал по ряду направлений в сфере космоса. В том числе речь идет о базе для активизации фундаментальных исследований и перехода на новый уровень создания техники для строительства многоспутниковых группировок. «Уверен, есть все возможности и ресурсы, чтобы справиться с текущими вызовами и надежно обеспечить всю территорию нашей большой страны, включая отдаленные регионы, арктическую зону, качественной связью и услугами интернета», — резюмировал Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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