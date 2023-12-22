Семьи получат сертификаты на 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Семьи, пострадавшие от весенних пожаров, накануне Нового года получат сертификаты на 10 тысяч рублей в детский магазин. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Накануне Нового года ребятишкам из семей погорельцев подарим сертификаты по 10 тысяч рублей в один из детских магазинов и сладкие подарки. Сегодня уже передали поздравления детям из Юлдуса. Всего сертификаты получат более 600 ребятишек», — цитируют на сайте губернатора Вадима Шумкова.

Подарки от имени властей Курганской области жителям села Юлдус передали замгубернатора Константин Ермаков и вице-министр Республики Татарстан Василь Шайхразиев. Чиновники обошли дома, построенные с помощью правительств регионов и ПАО «Татнефть», и поговорили с жителями. Также Ермаков сообщил жителям села, что зимой там начнется строительство новой спортивной площадки.

Весной от масштабных пожаров в Курганской области пострадали более 5000 человек. Погиб 21 человек, сгорели 5000 домов и строений. В Юлдусе в майском масштабном пожаре сгорело 228 жилых домов, погибли семь человек.