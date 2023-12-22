В Совфеде высмеяли желание Запада конфисковать замороженные активы РФ

Вице-спикер Совфеда Косачев: конфискация активов РФ обрушит мировую экономику

22 декабря 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Мировая экономика столкнется с новым финансовым кризисом, если Запад начнет использовать замороженные активы РФ, заявил Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если Запад решит инвестировать замороженные российские активы в Украину, то это приведет к очередному глобальному финансовому кризису, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он назвал эту идею очередной безумной инициативой американского президента Джо Байдена. «Очередная безумная инициатива администрации президента США Джо Байдена — изъять замороженные активы Центробанка РФ и направить эти средства Украине… В результате проиграют все. Наступит очередной глобальный финансовый кризис. Еще один шаг к потенциальному всеобщему хаосу и разрушению», — поделился Константин Косачев в своем telegram-канале . Он напомнил про действие обычного международного права, которое защищает активы центральных банков за рубежом специальным иммунитетом. Примерно такой же закон был принят и в США в 1975 году. Ранее в США предложили признать страны, которые спонсируют Киев, пострадавшими. Это нужно для того, чтобы конфисковать замороженные российские активы. Например, Германия требует, чтобы она получила 720 миллионов евро, передает RT. Если страны Запада все же решатся использовать активы РФ, то Москва примет зеркальные меры, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит телеканал 360.

Если Запад решит инвестировать замороженные российские активы в Украину, то это приведет к очередному глобальному финансовому кризису, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он назвал эту идею очередной безумной инициативой американского президента Джо Байдена. «Очередная безумная инициатива администрации президента США Джо Байдена — изъять замороженные активы Центробанка РФ и направить эти средства Украине… В результате проиграют все. Наступит очередной глобальный финансовый кризис. Еще один шаг к потенциальному всеобщему хаосу и разрушению», — поделился Константин Косачев в своем telegram-канале. Он напомнил про действие обычного международного права, которое защищает активы центральных банков за рубежом специальным иммунитетом. Примерно такой же закон был принят и в США в 1975 году. Ранее в США предложили признать страны, которые спонсируют Киев, пострадавшими. Это нужно для того, чтобы конфисковать замороженные российские активы. Например, Германия требует, чтобы она получила 720 миллионов евро, передает RT. Если страны Запада все же решатся использовать активы РФ, то Москва примет зеркальные меры, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит телеканал 360.