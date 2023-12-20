В США нашли способ легально конфисковать замороженные активы РФ

США предложили признать союзников Киева пострадавшими для конфискации активов РФ

20 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

По мнению США, данная мера поможет закончить СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Запада могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов РФ. Но только в том случае, если признают себя пострадавшими от СВО. Как итог, страны смогут законно передать финансы Киеву траншами через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и через Всемирный банк. Об этом сообщает Financial Times. «С точки зрения международного права законно изъять активы смогут государства, „пострадавшие“ и „особо пострадавшие“ от конфликта», — пишет газета со ссылкой на документ G7. В качестве пострадавших речь может идти о союзниках Киева, которые с февраля 2022 года вносили свои финансы в вооружение и экономику страны. Отмечается, что в Соединенных Штатах не поддерживают конфискацию активов РФ. Но по их мнению, данная мера должна побудить Россию закончить спецоперацию. Как пишет газета, страны G7, Австралия и Евросоюз в период 2022 года заблокировали порядка 260 млрд евро активов Центробанка. Большая часть средств находится в Европе. Бывший высокопоставленный американский дипломат, профессора Стэнфордского университета Филип Зеликов заявил, что данная сумма активов может изменить «правила игры» для Киева. Это может предоставить стране большие возможности. Ранее сообщалось, что федеральный прокурор Германии Питер Франк хочет изъять часть замороженных активов РФ. Их сумма составит более 720 млн евро. Это хотят сделать, чтобы пополнить бюджет ФРГ. Известно, что всего власти Германии заморозили российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Запада могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов РФ. Но только в том случае, если признают себя пострадавшими от СВО. Как итог, страны смогут законно передать финансы Киеву траншами через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и через Всемирный банк. Об этом сообщает Financial Times. «С точки зрения международного права законно изъять активы смогут государства, „пострадавшие“ и „особо пострадавшие“ от конфликта», — пишет газета со ссылкой на документ G7. В качестве пострадавших речь может идти о союзниках Киева, которые с февраля 2022 года вносили свои финансы в вооружение и экономику страны. Отмечается, что в Соединенных Штатах не поддерживают конфискацию активов РФ. Но по их мнению, данная мера должна побудить Россию закончить спецоперацию. Как пишет газета, страны G7, Австралия и Евросоюз в период 2022 года заблокировали порядка 260 млрд евро активов Центробанка. Большая часть средств находится в Европе. Бывший высокопоставленный американский дипломат, профессора Стэнфордского университета Филип Зеликов заявил, что данная сумма активов может изменить «правила игры» для Киева. Это может предоставить стране большие возможности. Ранее сообщалось, что федеральный прокурор Германии Питер Франк хочет изъять часть замороженных активов РФ. Их сумма составит более 720 млн евро. Это хотят сделать, чтобы пополнить бюджет ФРГ. Известно, что всего власти Германии заморозили российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро.