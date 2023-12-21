В Тюмени назначили куратора предвыборного штаба Путина

22 декабря 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Куратором предвыборного штаба Путина назначили Ройтблат Фото: Анна Майорова © URA.RU Работу тюменского предвыборного штаба президента России Владимира Путина доверили курировать Народному учителю РФ Ольге Ройтблат, которую ранее отправили на пенсию. Найти более подходящей кандидатуры не удалось, сообщает со ссылкой на собственные источники telegram-канал «Погоны и Галстуки». «Курировать работу предвыборного штаба Путина в Тюмени доверили отправленной на пенсию чиновнице — Ольге Ройтблат. Найти более молодых и сравнимых по компетенциям специалистов по выборам не удалось», — говорится в сообщении. Ройтблат должна была уйти на пенсию с должности руководителя проектов Тюменского областного государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО), дополняется в сообщении. Она много лет была доверенным лицом Путина на выборах и возглавляла прошлые его штабы, этот не будет исключением. В Тюмени открылся первый избирательный штаб кандидата в президенты. Он начал работать 22 декабря.

Работу тюменского предвыборного штаба президента России Владимира Путина доверили курировать Народному учителю РФ Ольге Ройтблат, которую ранее отправили на пенсию. Найти более подходящей кандидатуры не удалось, сообщает со ссылкой на собственные источники telegram-канал «Погоны и Галстуки». «Курировать работу предвыборного штаба Путина в Тюмени доверили отправленной на пенсию чиновнице — Ольге Ройтблат. Найти более молодых и сравнимых по компетенциям специалистов по выборам не удалось», — говорится в сообщении. Ройтблат должна была уйти на пенсию с должности руководителя проектов Тюменского областного государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО), дополняется в сообщении. Она много лет была доверенным лицом Путина на выборах и возглавляла прошлые его штабы, этот не будет исключением. В Тюмени открылся первый избирательный штаб кандидата в президенты. Он начал работать 22 декабря.