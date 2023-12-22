22 декабря 2023

В Челябинске неизвестный через СМС-рассылку угрожал школьникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, снег, зима, дети, школа, школьники, крыльцо школы
12-летний школьник хотел пошутить над сверстниками Фото:

Полиция Челябинска раскрыла злоумышленника, который делал СМС-рассылку с угрозами школьникам в одном из лицеев города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В полицию Челябинска поступило сообщение о том, что среди учащихся образовательного учреждения в одном из мессенджеров осуществляется СМС-рассылка, содержащая сведения об угрозе совершения противоправного деяния», — говорится в сообщении ведомства. Злоумышленником оказался 12-летний ученик лицея.

Как выяснилось, мальчик хотел пошутить над сверстниками. На его родителей составлен административный протокол по статье о неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка РФ и проведена беседа на недопущение подобных действий. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.

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Полиция Челябинска раскрыла злоумышленника, который делал СМС-рассылку с угрозами школьникам в одном из лицеев города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В полицию Челябинска поступило сообщение о том, что среди учащихся образовательного учреждения в одном из мессенджеров осуществляется СМС-рассылка, содержащая сведения об угрозе совершения противоправного деяния», — говорится в сообщении ведомства. Злоумышленником оказался 12-летний ученик лицея. Как выяснилось, мальчик хотел пошутить над сверстниками. На его родителей составлен административный протокол по статье о неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка РФ и проведена беседа на недопущение подобных действий. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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