В Челябинске неизвестный через СМС-рассылку угрожал школьникам

23 декабря 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

12-летний школьник хотел пошутить над сверстниками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция Челябинска раскрыла злоумышленника, который делал СМС-рассылку с угрозами школьникам в одном из лицеев города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В полицию Челябинска поступило сообщение о том, что среди учащихся образовательного учреждения в одном из мессенджеров осуществляется СМС-рассылка, содержащая сведения об угрозе совершения противоправного деяния», — говорится в сообщении ведомства. Злоумышленником оказался 12-летний ученик лицея. Как выяснилось, мальчик хотел пошутить над сверстниками. На его родителей составлен административный протокол по статье о неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка РФ и проведена беседа на недопущение подобных действий. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Полиция Челябинска раскрыла злоумышленника, который делал СМС-рассылку с угрозами школьникам в одном из лицеев города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В полицию Челябинска поступило сообщение о том, что среди учащихся образовательного учреждения в одном из мессенджеров осуществляется СМС-рассылка, содержащая сведения об угрозе совершения противоправного деяния», — говорится в сообщении ведомства. Злоумышленником оказался 12-летний ученик лицея. Как выяснилось, мальчик хотел пошутить над сверстниками. На его родителей составлен административный протокол по статье о неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка РФ и проведена беседа на недопущение подобных действий. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.