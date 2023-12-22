22 декабря 2023
21 декабря 2023

Из-за потепления в Ноябрьске ограничат работу ледового городка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Невьянска. Свердловская область, ледовый городок, центральная площадь, город невьянск, невьянский машиностроительный завод
Некоторые конструкции в ледовом городке Ноябрьска будут недоступны Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 23 декабря ограничат работу ледового городка в сквере Ямальский. В мэрии города сообщили, что такое решение принято в связи с потеплением.

«Температура воздуха в последние дни держится в районе нуля, а 23 декабря прогнозируются плюсовые значения. Чтобы обезопасить детей, сохранить целостность конструкций, принято решение о временном ограничении работы ледового городка», — пишет ведомство в своем telegram-канале.

В этот день ледовый городок работает, но некоторые конструкции будут недоступны. Как только погода позволит, а ледовые сооружения станут соответствовать требованиям безопасности, городок заработает в штатном режиме, обещают власти.

ЯНАО ожидает резкое потепление. За неделю до Нового года температура воздуха в некоторых городах поднимется до -1 градуса.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 23 декабря ограничат работу ледового городка в сквере Ямальский. В мэрии города сообщили, что такое решение принято в связи с потеплением. «Температура воздуха в последние дни держится в районе нуля, а 23 декабря прогнозируются плюсовые значения. Чтобы обезопасить детей, сохранить целостность конструкций, принято решение о временном ограничении работы ледового городка», — пишет ведомство в своем telegram-канале. В этот день ледовый городок работает, но некоторые конструкции будут недоступны. Как только погода позволит, а ледовые сооружения станут соответствовать требованиям безопасности, городок заработает в штатном режиме, обещают власти. ЯНАО ожидает резкое потепление. За неделю до Нового года температура воздуха в некоторых городах поднимется до -1 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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