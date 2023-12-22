Из-за потепления в Ноябрьске ограничат работу ледового городка

В Ноябрьске (ЯНАО) 23 декабря ограничат работу ледового городка в сквере Ямальский. В мэрии города сообщили, что такое решение принято в связи с потеплением.
«Температура воздуха в последние дни держится в районе нуля, а 23 декабря прогнозируются плюсовые значения. Чтобы обезопасить детей, сохранить целостность конструкций, принято решение о временном ограничении работы ледового городка», — пишет ведомство в своем telegram-канале.
В этот день ледовый городок работает, но некоторые конструкции будут недоступны. Как только погода позволит, а ледовые сооружения станут соответствовать требованиям безопасности, городок заработает в штатном режиме, обещают власти.
ЯНАО ожидает резкое потепление. За неделю до Нового года температура воздуха в некоторых городах поднимется до -1 градуса.
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