Из-за потепления в Ноябрьске ограничат работу ледового городка

23 декабря 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Некоторые конструкции в ледовом городке Ноябрьска будут недоступны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 23 декабря ограничат работу ледового городка в сквере Ямальский. В мэрии города сообщили, что такое решение принято в связи с потеплением. «Температура воздуха в последние дни держится в районе нуля, а 23 декабря прогнозируются плюсовые значения. Чтобы обезопасить детей, сохранить целостность конструкций, принято решение о временном ограничении работы ледового городка», — пишет ведомство в своем telegram-канале. В этот день ледовый городок работает, но некоторые конструкции будут недоступны. Как только погода позволит, а ледовые сооружения станут соответствовать требованиям безопасности, городок заработает в штатном режиме, обещают власти. ЯНАО ожидает резкое потепление. За неделю до Нового года температура воздуха в некоторых городах поднимется до -1 градуса.

В Ноябрьске (ЯНАО) 23 декабря ограничат работу ледового городка в сквере Ямальский. В мэрии города сообщили, что такое решение принято в связи с потеплением. «Температура воздуха в последние дни держится в районе нуля, а 23 декабря прогнозируются плюсовые значения. Чтобы обезопасить детей, сохранить целостность конструкций, принято решение о временном ограничении работы ледового городка», — пишет ведомство в своем telegram-канале. В этот день ледовый городок работает, но некоторые конструкции будут недоступны. Как только погода позволит, а ледовые сооружения станут соответствовать требованиям безопасности, городок заработает в штатном режиме, обещают власти. ЯНАО ожидает резкое потепление. За неделю до Нового года температура воздуха в некоторых городах поднимется до -1 градуса.