16 декабря 2023
15 декабря 2023

ЯНАО ожидает резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю до нового года в ЯНАО наступят самые теплые деньки декабря Фото:

За неделю до Нового года температура воздуха в некоторых городах ЯНАО поднимется до -1 градуса. Такие данные приводит сервис Gismeteo.

«24 декабря в городе Губкинском температура воздуха в дневное время составит -1 градус. Ночью ожидается понижение до -6 градусов», — указано на официальном сайте Gismeteo.

Также 24 декабря максимально поднимется температура в Салехарде (-8), Лабытнанги (-8), Новом Уренгое (-7), Надыме (-6) и Муравленко (-2). В Тарко-Сале и Ноябрьске максимальная температура будет 22 декабря — 6 и 4 градуса ниже нуля соответственно.

На эти выходные в ЯНАО прогнозировалось похолодание до -39 градусов. Но в отдельных районах ждали потепление до -13 и метель.

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За неделю до Нового года температура воздуха в некоторых городах ЯНАО поднимется до -1 градуса. Такие данные приводит сервис Gismeteo. «24 декабря в городе Губкинском температура воздуха в дневное время составит -1 градус. Ночью ожидается понижение до -6 градусов», — указано на официальном сайте Gismeteo. Также 24 декабря максимально поднимется температура в Салехарде (-8), Лабытнанги (-8), Новом Уренгое (-7), Надыме (-6) и Муравленко (-2). В Тарко-Сале и Ноябрьске максимальная температура будет 22 декабря — 6 и 4 градуса ниже нуля соответственно. На эти выходные в ЯНАО прогнозировалось похолодание до -39 градусов. Но в отдельных районах ждали потепление до -13 и метель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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