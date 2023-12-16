ЯНАО ожидает резкое потепление

За неделю до Нового года температура воздуха в некоторых городах ЯНАО поднимется до -1 градуса. Такие данные приводит сервис Gismeteo.
«24 декабря в городе Губкинском температура воздуха в дневное время составит -1 градус. Ночью ожидается понижение до -6 градусов», — указано на официальном сайте Gismeteo.
Также 24 декабря максимально поднимется температура в Салехарде (-8), Лабытнанги (-8), Новом Уренгое (-7), Надыме (-6) и Муравленко (-2). В Тарко-Сале и Ноябрьске максимальная температура будет 22 декабря — 6 и 4 градуса ниже нуля соответственно.
На эти выходные в ЯНАО прогнозировалось похолодание до -39 градусов. Но в отдельных районах ждали потепление до -13 и метель.
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