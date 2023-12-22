В ЯНАО самолет вернулся на стоянку в связи с неисправностью одной из систем

Из-за неисправности системы предупреждения столкновения с землей в Новом Уренгое вернулся самолет
В Новом Уренгое (ЯНАО) самолет компании «Аэрофлот» вернулся на стоянку. Экипаж доложил о неисправности системы предупреждения столкновения с землей. Об этом сообщили в соцсети.
«При выруливании на исполнительный старт ВПП09 аэропорта вылета Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России, экипаж доложил о неисправности системы предупреждения столкновения с землей. Принято решение зарулить обратно на стоянку», — говорится в публикации telegram-канала Aviaincident.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.