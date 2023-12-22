22 декабря 2023
21 декабря 2023

В ЯНАО самолет вернулся на стоянку в связи с неисправностью одной из систем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, тушение пожара, ил-76тд, мчс россии, тушение с самолета
Из-за неисправности системы предупреждения столкновения с землей в Новом Уренгое вернулся самолет Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) самолет компании «Аэрофлот» вернулся на стоянку. Экипаж доложил о неисправности системы предупреждения столкновения с землей. Об этом сообщили в соцсети.

«При выруливании на исполнительный старт ВПП09 аэропорта вылета Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России, экипаж доложил о неисправности системы предупреждения столкновения с землей. Принято решение зарулить обратно на стоянку», — говорится в публикации telegram-канала Aviaincident.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) самолет компании «Аэрофлот» вернулся на стоянку. Экипаж доложил о неисправности системы предупреждения столкновения с землей. Об этом сообщили в соцсети. «При выруливании на исполнительный старт ВПП09 аэропорта вылета Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России, экипаж доложил о неисправности системы предупреждения столкновения с землей. Принято решение зарулить обратно на стоянку», — говорится в публикации telegram-канала Aviaincident. URA.RU направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...