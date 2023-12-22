В Екатеринбурге водитель скрылся с ДТП, в котором пострадал ребенок

В Екатеринбурге 22 декабря в 23:55 на улице Бисертская, 130 водитель Range Rover врезался в Lada Largus, в результате чего пострадал четырехлетний ребенок, который находился в отечественном автомобиле. Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«По предварительной информации, водитель автомашины Range Rover <…> не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил заднее столкновение с автомашиной Lada Largus, после чего водитель Range Rover скрылся с места ДТП. В результате пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины Lada Largus — четырехлетний мальчик», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.
Ребенок с различными травмами доставлен в больницу, сказано в сообщении. Отмечается, что малыш сидел на заднем сидении в детском кресле.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.