22 декабря 2023

В Екатеринбурге водитель скрылся с ДТП, в котором пострадал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Госавтоинспекция Екатеринбурга устанавливает обстоятельства ДТП Фото:

В Екатеринбурге 22 декабря в 23:55 на улице Бисертская, 130 водитель Range Rover врезался в Lada Largus, в результате чего пострадал четырехлетний ребенок, который находился в отечественном автомобиле. Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель автомашины Range Rover <…> не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил заднее столкновение с автомашиной Lada Largus, после чего водитель Range Rover скрылся с места ДТП. В результате пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины Lada Largus — четырехлетний мальчик», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Ребенок с различными травмами доставлен в больницу, сказано в сообщении. Отмечается, что малыш сидел на заднем сидении в детском кресле.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 22 декабря в 23:55 на улице Бисертская, 130 водитель Range Rover врезался в Lada Largus, в результате чего пострадал четырехлетний ребенок, который находился в отечественном автомобиле. Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель автомашины Range Rover <…> не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил заднее столкновение с автомашиной Lada Largus, после чего водитель Range Rover скрылся с места ДТП. В результате пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины Lada Largus — четырехлетний мальчик», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Ребенок с различными травмами доставлен в больницу, сказано в сообщении. Отмечается, что малыш сидел на заднем сидении в детском кресле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...