Акция прошла на парковке у пермского ТРЦ 23 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермские водители составили из своих автомобилей число 2024 и снежинки. Новогодний флешмоб провели у ТРЦ «Планета», пояснили организаторы.

«Флешмоб у ТРЦ. Пермяки из машин выложили 2024», — передает портал «Мой город — Пермь!» со ссылкой на данные организаторов.

В пресс-службе ТРЦ рассказывали, что не предъявляли никаких требований к машинам. В акции могли могли принять участие все желающие.

Флешмоб был организован в канун Нового года Фото: группа VK «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!»