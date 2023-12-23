Акция прошла на парковке у пермского ТРЦ 23 декабря
Пермские водители составили из своих автомобилей число 2024 и снежинки. Новогодний флешмоб провели у ТРЦ «Планета», пояснили организаторы.
«Флешмоб у ТРЦ. Пермяки из машин выложили 2024», — передает
В пресс-службе ТРЦ рассказывали, что не предъявляли никаких требований к машинам. В акции могли могли принять участие все желающие.
Флешмоб был организован в канун Нового года
Акция завершилась салютом
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