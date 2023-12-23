23 декабря 2023
22 декабря 2023

Пермяки машинами составили число 2024 в новогоднем флешмобе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция прошла на парковке у пермского ТРЦ 23 декабря Фото:

Пермские водители составили из своих автомобилей число 2024 и снежинки. Новогодний флешмоб провели у ТРЦ «Планета», пояснили организаторы.

«Флешмоб у ТРЦ. Пермяки из машин выложили 2024», — передает портал «Мой город — Пермь!» со ссылкой на данные организаторов.

В пресс-службе ТРЦ рассказывали, что не предъявляли никаких требований к машинам. В акции могли могли принять участие все желающие.

Флешмоб был организован в канун Нового года
Флешмоб был организован в канун Нового года
Фото:
Акция завершилась салютом
Акция завершилась салютом
Фото:

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Пермские водители составили из своих автомобилей число 2024 и снежинки. Новогодний флешмоб провели у ТРЦ «Планета», пояснили организаторы. «Флешмоб у ТРЦ. Пермяки из машин выложили 2024», — передает портал «Мой город — Пермь!» со ссылкой на данные организаторов. В пресс-службе ТРЦ рассказывали, что не предъявляли никаких требований к машинам. В акции могли могли принять участие все желающие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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