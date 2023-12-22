ЯНАО отличился лучшим молодежным пространством страны

23 декабря 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Росмолодежь признала арт-резиденцию ЯНАО лучшим молодежным пространством страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Арт-резиденция «Миксер» из Ноябрьска (ЯНАО) стала лучшим молодежным пространством страны. Арт-кластер, открывшийся чуть больше месяца назад, занял первое место в премии молодежных достижений «Время молодых» в номинации «Место молодых». Об этом рассказало федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь». «Победителями в номинации „Место молодых“ стала Арт-резиденция „Миксер “ (Ноябрьск, ЯНАО, I место)», — сообщается на сайте ведомства. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что арт-резиденция «Миксер» открылась чуть больше месяца назад, а уже стала лучшим молодежным пространством страны. На Ямале запущено уже две арт-резиденции, комментирует Артюхов победу «Миксера». В следующем году появятся еще три — в Лабытнанги, Тарко-Сале и Новом Уренгое. Дальше будет создаваться сеть по всему округу, рассказывает он. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) готовится к открытию арт-резиденции «Миксер». Сроки ее сдачи были сдвинуты с начала сентября на конец ноября.

Арт-резиденция «Миксер» из Ноябрьска (ЯНАО) стала лучшим молодежным пространством страны. Арт-кластер, открывшийся чуть больше месяца назад, занял первое место в премии молодежных достижений «Время молодых» в номинации «Место молодых». Об этом рассказало федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь». «Победителями в номинации „Место молодых“ стала Арт-резиденция „Миксер “ (Ноябрьск, ЯНАО, I место)», — сообщается на сайте ведомства. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что арт-резиденция «Миксер» открылась чуть больше месяца назад, а уже стала лучшим молодежным пространством страны. На Ямале запущено уже две арт-резиденции, комментирует Артюхов победу «Миксера». В следующем году появятся еще три — в Лабытнанги, Тарко-Сале и Новом Уренгое. Дальше будет создаваться сеть по всему округу, рассказывает он. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске (ЯНАО) готовится к открытию арт-резиденции «Миксер». Сроки ее сдачи были сдвинуты с начала сентября на конец ноября.