В ЯНАО с опозданием на два месяца завершают строительство арт-резиденции

Молодежный центр «Миксер» в Ноябрьске готовят к открытию

02 ноября 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске ждут открытия арт-резиденции «Миксер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ноябрьске ЯНАО готовится к открытию арт-резиденция «Миксер», сроки сдачи которой ранее были сдвинуты с начала сентября на конец ноября. Как рассказала корреспонденту URA.RU замначальника управления молодежной политики и туризма администрации Марина Атаманова, сейчас объект находится на завершающей стадии реконструкции. «Официальное открытие резиденции планируется на 16—17 ноября. Сейчас мы занимаемся подготовкой сценической программы, приглашением гостей. 16 ноября будет короткая программа, а 17 ноября будет программа для всех жителей города», — сообщила специалист. Сейчас в «Миксере» завершены строительно-монтажные работы, специалисты расставляют мебель, вешают шторы на окна. В молодежном центре идут последние приготовления к встрече гостей на открытии арт-резиденции «Миксер». Ранее URA.RU рассказывало, что молодежный центр в ЯНАО откроют с опозданием. Сроки сдачи объекта в Ноябрьске затянулись почти на два месяца.

В Ноябрьске ЯНАО готовится к открытию арт-резиденция «Миксер», сроки сдачи которой ранее были сдвинуты с начала сентября на конец ноября. Как рассказала корреспонденту URA.RU замначальника управления молодежной политики и туризма администрации Марина Атаманова, сейчас объект находится на завершающей стадии реконструкции. «Официальное открытие резиденции планируется на 16—17 ноября. Сейчас мы занимаемся подготовкой сценической программы, приглашением гостей. 16 ноября будет короткая программа, а 17 ноября будет программа для всех жителей города», — сообщила специалист. Сейчас в «Миксере» завершены строительно-монтажные работы, специалисты расставляют мебель, вешают шторы на окна. В молодежном центре идут последние приготовления к встрече гостей на открытии арт-резиденции «Миксер». Ранее URA.RU рассказывало, что молодежный центр в ЯНАО откроют с опозданием. Сроки сдачи объекта в Ноябрьске затянулись почти на два месяца.