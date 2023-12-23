Украинские футболисты опровергли слухи о массовых повестках

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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Футболисты «Оболони» не получали массовых повесток в военкомат, заявили в футбольном клубе Фото:

Футболисты из украинского клуба «Оболонь», выступающего в Премьер-лиге Украины, не получали массовых повесток в военкомат. Соответствующее опровержение появилось на официальном сайте клуба.

«На официальном сайте „Оболони“ появилось опровержение информации о групповой повестке в военкомат на 25 человек», — передает сообщение клуба «Ридус». Там добавили, что сейчас проходит проверка данных о военнообязанных, призывниках и резервистах, и футболисты, подлежащие воинской службе, получили временное освобождение от нее.

Ранее сообщалось, что в киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в спортивной передаче. Он отметил, что такой случай противоречит призывам властей сохранять спортивную карьеру и оставаться в стране. Журналист также предположил, что повестка могла быть инициирована главным тренером команды для обучения и воспитания футболистов.

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Футболисты из украинского клуба «Оболонь», выступающего в Премьер-лиге Украины, не получали массовых повесток в военкомат. Соответствующее опровержение появилось на официальном сайте клуба. «На официальном сайте „Оболони“ появилось опровержение информации о групповой повестке в военкомат на 25 человек», — передает сообщение клуба «Ридус». Там добавили, что сейчас проходит проверка данных о военнообязанных, призывниках и резервистах, и футболисты, подлежащие воинской службе, получили временное освобождение от нее. Ранее сообщалось, что в киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в спортивной передаче. Он отметил, что такой случай противоречит призывам властей сохранять спортивную карьеру и оставаться в стране. Журналист также предположил, что повестка могла быть инициирована главным тренером команды для обучения и воспитания футболистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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