Украинские футболисты опровергли слухи о массовых повестках

Футболисты из украинского клуба «Оболонь», выступающего в Премьер-лиге Украины, не получали массовых повесток в военкомат. Соответствующее опровержение появилось на официальном сайте клуба.
«На официальном сайте „Оболони“ появилось опровержение информации о групповой повестке в военкомат на 25 человек», — передает сообщение клуба «Ридус». Там добавили, что сейчас проходит проверка данных о военнообязанных, призывниках и резервистах, и футболисты, подлежащие воинской службе, получили временное освобождение от нее.
Ранее сообщалось, что в киевский футбольный клуб «Оболонь» пришла групповая повестка в военкомат на 25 человек. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в спортивной передаче. Он отметил, что такой случай противоречит призывам властей сохранять спортивную карьеру и оставаться в стране. Журналист также предположил, что повестка могла быть инициирована главным тренером команды для обучения и воспитания футболистов.
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