22 декабря 2023

В Кургане перевели на магистральный газ еще 87 домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр социальной адаптации для бездомных и для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Екатеринбург, газ, газовая плита, жкх, огонь, кухня, чайник
К природному газу подключили еще 87 домов Кургана Фото:

В Кургане завершили перевод на магистральный газ еще 87 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Коллеги рассказали, что перевели на магистральный газ еще 87 многоквартирных домов в Кургане. Это стабильность подачи газа и цен для потребителей, среди которых немало пенсионеров. Осталось чуть более 70 домов, которые переведут в следующем году», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Курганские власти перевели 75% домов на природный газ. По словам главы Кургана Елены Ситниковой, годовой план выполнен на 90%.

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В Кургане завершили перевод на магистральный газ еще 87 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Коллеги рассказали, что перевели на магистральный газ еще 87 многоквартирных домов в Кургане. Это стабильность подачи газа и цен для потребителей, среди которых немало пенсионеров. Осталось чуть более 70 домов, которые переведут в следующем году», — написал Шумков в своем telegram-канале. Курганские власти перевели 75% домов на природный газ. По словам главы Кургана Елены Ситниковой, годовой план выполнен на 90%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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