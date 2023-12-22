В Кургане перевели на магистральный газ еще 87 домов

23 декабря 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

К природному газу подключили еще 87 домов Кургана Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане завершили перевод на магистральный газ еще 87 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Коллеги рассказали, что перевели на магистральный газ еще 87 многоквартирных домов в Кургане. Это стабильность подачи газа и цен для потребителей, среди которых немало пенсионеров. Осталось чуть более 70 домов, которые переведут в следующем году», — написал Шумков в своем telegram-канале. Курганские власти перевели 75% домов на природный газ. По словам главы Кургана Елены Ситниковой, годовой план выполнен на 90%.

В Кургане завершили перевод на магистральный газ еще 87 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Коллеги рассказали, что перевели на магистральный газ еще 87 многоквартирных домов в Кургане. Это стабильность подачи газа и цен для потребителей, среди которых немало пенсионеров. Осталось чуть более 70 домов, которые переведут в следующем году», — написал Шумков в своем telegram-канале. Курганские власти перевели 75% домов на природный газ. По словам главы Кургана Елены Ситниковой, годовой план выполнен на 90%.