В Кургане перевели на магистральный газ еще 87 домов

К природному газу подключили еще 87 домов Кургана
В Кургане завершили перевод на магистральный газ еще 87 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Коллеги рассказали, что перевели на магистральный газ еще 87 многоквартирных домов в Кургане. Это стабильность подачи газа и цен для потребителей, среди которых немало пенсионеров. Осталось чуть более 70 домов, которые переведут в следующем году», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Курганские власти перевели 75% домов на природный газ. По словам главы Кургана Елены Ситниковой, годовой план выполнен на 90%.
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