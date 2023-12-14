14 декабря 2023

Курганские власти завершают годовую программу перевода домов на природный газ

Мэр Ситникова: в Кургане 75% многоквартирных домов получают природный газ
© Служба новостей «URA.RU»
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Водонапорная колонка с подогревом. Курган, газ, газовые трубы, онеопасно
В Кургане дома на природный газ переводят с 2021 года Фото:

Курганские власти уже перевели порядка 75% от общего объема жилых многоквартирных домов со сжиженного на природный газ и завершают годовой план. Об этом рассказала мэр города Елена Ситникова. Программа реализуется по указу губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«В 20231 году природный газ получили 78 домов, в 2022-м — 50. К концу 2023 года ресурс будет подведен еще к 87 домам (всего реализовано 75% от плана на 2023—2024 годы — прим. URA.RU). Годовой план выполнен на 90%. На будущий год запланировано обеспечить оставшиеся 76 жилых домов природным газом», — рассказала Елена Ситникова. Интервью опубликовано на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Топливо подводят только к тем домам, где есть такая возможность.

По словам главы АО «Газпром газораспределение Курган» Олега Попова, запланированные на этот год работы будут выполнены в срок. «Чтобы завершить обязательства по 2023 году осталось подключить два участка, это улица 1 Мая и улица Гагарина», — сказал он. Там будут установлены объекты, которые будут передавать газ к прилегающим домам.

Шумков подчеркивал, что в 2024 году в Курганской области планируют перевести на природный газ порядка 350 многоквартирных домов. На эти цели из бюджета выделено более 500 млн рублей. В рамках совместной программы «Газпрома» и областного правительства на территории региона планируют газифицировать 151 населенный пункт — примерно 40 000 хозяйств. Шумков, отмечал, что к декабрю заявки на газификацию поступили еще от 69 населенных пунктов, в которых располагается более 7,1 тысячи домовладений.

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Курганские власти уже перевели порядка 75% от общего объема жилых многоквартирных домов со сжиженного на природный газ и завершают годовой план. Об этом рассказала мэр города Елена Ситникова. Программа реализуется по указу губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «В 20231 году природный газ получили 78 домов, в 2022-м — 50. К концу 2023 года ресурс будет подведен еще к 87 домам (всего реализовано 75% от плана на 2023—2024 годы — прим. URA.RU). Годовой план выполнен на 90%. На будущий год запланировано обеспечить оставшиеся 76 жилых домов природным газом», — рассказала Елена Ситникова. Интервью опубликовано на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Топливо подводят только к тем домам, где есть такая возможность. По словам главы АО «Газпром газораспределение Курган» Олега Попова, запланированные на этот год работы будут выполнены в срок. «Чтобы завершить обязательства по 2023 году осталось подключить два участка, это улица 1 Мая и улица Гагарина», — сказал он. Там будут установлены объекты, которые будут передавать газ к прилегающим домам. Шумков подчеркивал, что в 2024 году в Курганской области планируют перевести на природный газ порядка 350 многоквартирных домов. На эти цели из бюджета выделено более 500 млн рублей. В рамках совместной программы «Газпрома» и областного правительства на территории региона планируют газифицировать 151 населенный пункт — примерно 40 000 хозяйств. Шумков, отмечал, что к декабрю заявки на газификацию поступили еще от 69 населенных пунктов, в которых располагается более 7,1 тысячи домовладений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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