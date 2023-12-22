22 декабря 2023

В Пермском крае начался сбор подписей в поддержку Путина

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Сбор подписей за Путина на выборах президента. Пермь, сбор подписей
Подпись можно поставить с 23 декабря по 25 января Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Пермском крае стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

«В Пермском крае начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ. Мы ждем вас в региональном отделении по адресу ул. Советская, 76. При себе необходимо иметь паспорт», — сообщили в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте».

Поставить подпись можно с 23 декабря по 25 января с 10:00 до 18:00. Выходные дни — 1, 2 и 7 января.

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В Пермском крае стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта. «В Пермском крае начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ. Мы ждем вас в региональном отделении по адресу ул. Советская, 76. При себе необходимо иметь паспорт», — сообщили в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте». Поставить подпись можно с 23 декабря по 25 января с 10:00 до 18:00. Выходные дни — 1, 2 и 7 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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