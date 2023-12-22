В Пермском крае начался сбор подписей в поддержку Путина

Подпись можно поставить с 23 декабря по 25 января Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Пермском крае стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборы президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

«В Пермском крае начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ. Мы ждем вас в региональном отделении по адресу ул. Советская, 76. При себе необходимо иметь паспорт», — сообщили в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте».

Поставить подпись можно с 23 декабря по 25 января с 10:00 до 18:00. Выходные дни — 1, 2 и 7 января.