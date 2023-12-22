22 декабря 2023

На трассе в ХМАО в ДТП погибли три человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, хмао, нефтеюганск, скорая помошь
Один из водителей выехал на встречку, что спровоцировало ДТП Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) утром 23 декабря на автодороге «Сургут-Лянтор» столкнулись два легковых автомобиля. По информации окружного Управления МВД, в результате ДТП погибли оба водителя и пассажир одного из авто.

«Сегодня около 07:40 на 53-м километре автодороги „Сургут — Лянтор“, по предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Subaru выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera. В результате ДТП водители транспортных средств и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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В Сургутском районе (ХМАО) утром 23 декабря на автодороге «Сургут-Лянтор» столкнулись два легковых автомобиля. По информации окружного Управления МВД, в результате ДТП погибли оба водителя и пассажир одного из авто. «Сегодня около 07:40 на 53-м километре автодороги „Сургут — Лянтор“, по предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Subaru выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera. В результате ДТП водители транспортных средств и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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