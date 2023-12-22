На трассе в ХМАО в ДТП погибли три человека. Видео

23 декабря 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Один из водителей выехал на встречку, что спровоцировало ДТП Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU В Сургутском районе (ХМАО) утром 23 декабря на автодороге «Сургут-Лянтор» столкнулись два легковых автомобиля. По информации окружного Управления МВД, в результате ДТП погибли оба водителя и пассажир одного из авто. «Сегодня около 07:40 на 53-м километре автодороги „Сургут — Лянтор“, по предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Subaru выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera. В результате ДТП водители транспортных средств и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

В Сургутском районе (ХМАО) утром 23 декабря на автодороге «Сургут-Лянтор» столкнулись два легковых автомобиля. По информации окружного Управления МВД, в результате ДТП погибли оба водителя и пассажир одного из авто. «Сегодня около 07:40 на 53-м километре автодороги „Сургут — Лянтор“, по предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Subaru выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Almera. В результате ДТП водители транспортных средств и пассажир автомобиля Nissan скончались на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит проверку по факту ДТП.