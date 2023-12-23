Адвокат Киркорова ответил на призыв лишить певца звания после «голой вечеринки»

Адвокат Киркорова Добровинский: певца никак не лишить звания народного артиста

23 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Александр Добровинский отметил, что Филипп Киркоров яркая фигура Фото: wikimedia.org Общественник Виталий Бородин, который обратился в Минкульт с инициативой лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за внешнего вида на вечеринке в московском клубе Mutabor, пытается добиться известности за счет звезды. Об этом сообщил адвокат артиста Александр Добровинский. По его словам, Киркорова никак не лишить звания народного артиста РФ. «Виталий Бородин не обратил свои взгляды ни на кого более, хотя там были очень известные люди <…> Нет, Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других — ноль внимания», — заявил Добровинский в беседе с « Газетой.ру» . Он отметил, что Киркорова невозможно лишить звания народного российского артиста. Однако адвокат подчеркнул, что есть одна возможность лишиться звания. «Если будет доказано, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти», — отметил адвокат артиста. Он предложил Бородину повеситься, если ему не понравится чей-то внешний вид. Ранее в центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года прошла вечеринка, организованная известной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Мероприятие с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, собрала множество известных личностей. В их число вошли Филипп Киркоров, певица Лолита, Ольга Орлова и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественник Виталий Бородин, который обратился в Минкульт с инициативой лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за внешнего вида на вечеринке в московском клубе Mutabor, пытается добиться известности за счет звезды. Об этом сообщил адвокат артиста Александр Добровинский. По его словам, Киркорова никак не лишить звания народного артиста РФ. «Виталий Бородин не обратил свои взгляды ни на кого более, хотя там были очень известные люди <…> Нет, Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других — ноль внимания», — заявил Добровинский в беседе с «Газетой.ру». Он отметил, что Киркорова невозможно лишить звания народного российского артиста. Однако адвокат подчеркнул, что есть одна возможность лишиться звания. «Если будет доказано, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти», — отметил адвокат артиста. Он предложил Бородину повеситься, если ему не понравится чей-то внешний вид. Ранее в центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года прошла вечеринка, организованная известной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Мероприятие с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, собрала множество известных личностей. В их число вошли Филипп Киркоров, певица Лолита, Ольга Орлова и другие.