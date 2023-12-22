22 декабря 2023

Министр просвещения РФ Кравцов исполнит желание свердловчанки. Видео

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Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург , кравцов сергей
Сергей Кравцов также исполнит желание 13-летнего Даниила из Оренбурга Фото:

Министр просвещения России Сергей Кравцов исполнит желание 6-летней Ангелины из Екатеринбурга. На «Елке желаний» она попросила посетить Московский зоопарк. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ

«Ангелина из Свердловской области, город Екатеринбург, 6 лет. Мечтает посетить Московский зоопарк. Обязательно, Ангелина, твоя мечта сбудется», — сказал Сергей Кравцов на видео, опубликованном в группе Министерства просвещения РФ «ВКонтакте».

Также министр исполнит мечту 13-летнего школьника из Оренбурга. Даниил мечтает получить в подарок аэрохоккей.

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Министр просвещения России Сергей Кравцов исполнит желание 6-летней Ангелины из Екатеринбурга. На «Елке желаний» она попросила посетить Московский зоопарк. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ «Ангелина из Свердловской области, город Екатеринбург, 6 лет. Мечтает посетить Московский зоопарк. Обязательно, Ангелина, твоя мечта сбудется», — сказал Сергей Кравцов на видео, опубликованном в группе Министерства просвещения РФ «ВКонтакте». Также министр исполнит мечту 13-летнего школьника из Оренбурга. Даниил мечтает получить в подарок аэрохоккей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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