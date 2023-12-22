Сергей Кравцов также исполнит желание 13-летнего Даниила из Оренбурга
Министр просвещения России Сергей Кравцов исполнит желание 6-летней Ангелины из Екатеринбурга. На «Елке желаний» она попросила посетить Московский зоопарк. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ
«Ангелина из Свердловской области, город Екатеринбург, 6 лет. Мечтает посетить Московский зоопарк. Обязательно, Ангелина, твоя мечта сбудется», — сказал Сергей Кравцов на видео, опубликованном в группе Министерства просвещения РФ «ВКонтакте».
Также министр исполнит мечту 13-летнего школьника из Оренбурга. Даниил мечтает получить в подарок аэрохоккей.
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