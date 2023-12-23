NYT: Россия окончательно готовится уничтожить украинскую оборону

23 декабря 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Освобождение Авдеевки коренным образом изменит ситуацию на фронте, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Россия возьмет под контроль Авдеевку, то это уничтожит украинскую оборону на донецком направлении. Об этом сообщает газета The New York Times, отмечая, что ВС РФ в последнее время активно продвигаются около города. «Взятие Авдеевки станет для России стратегическим успехом, потому что этот город служит ключевым звеном украинской обороны в регионе. Кроме того, взятие этого города нанесет серьезный удар по боевому духу украинцев», — говорится в материале . NYT пишет, что город за 10 лет боев за него превратился в некий «символ сопротивления» для ВСУ. На данный момент ВС РФ захватили инициативу на большом участке фронте, в который входят Марьинка, Артемовск и Синьковка. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев поделился, что ситуация на фронте для ВСУ сложная, она постепенно ухудшается. По его словам, Украина быстро потеряет захваченные летом территории без американской помощи. ВС РФ важно получить контроль над Авдеевкой, потому что это открывает короткий путь между южной частью ДНР и северной. Это играет большую роль в коммуникациях. А военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что в случае взятия Авдеевки артиллерия ВСУ отойдет на 30-40 километров от Донецка, передает RT. При этом некоторые военкоры и политологи уже стали сравнивать Авдеевку с Артемовском, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если Россия возьмет под контроль Авдеевку, то это уничтожит украинскую оборону на донецком направлении. Об этом сообщает газета The New York Times, отмечая, что ВС РФ в последнее время активно продвигаются около города. «Взятие Авдеевки станет для России стратегическим успехом, потому что этот город служит ключевым звеном украинской обороны в регионе. Кроме того, взятие этого города нанесет серьезный удар по боевому духу украинцев», — говорится в материале. NYT пишет, что город за 10 лет боев за него превратился в некий «символ сопротивления» для ВСУ. На данный момент ВС РФ захватили инициативу на большом участке фронте, в который входят Марьинка, Артемовск и Синьковка. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев поделился, что ситуация на фронте для ВСУ сложная, она постепенно ухудшается. По его словам, Украина быстро потеряет захваченные летом территории без американской помощи. ВС РФ важно получить контроль над Авдеевкой, потому что это открывает короткий путь между южной частью ДНР и северной. Это играет большую роль в коммуникациях. А военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что в случае взятия Авдеевки артиллерия ВСУ отойдет на 30-40 километров от Донецка, передает RT. При этом некоторые военкоры и политологи уже стали сравнивать Авдеевку с Артемовском, пишет «Национальная служба новостей».