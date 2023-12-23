Shot: два человека сгорели заживо в машине на МКАД в Москве. Видео

23 декабря 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

На МКАД столкнулись три машины, одна из которых загорелась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На внешней стороне 50-го километра МКАД в результате ДТП загорелся автомобиль, в нем погибли люди. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Машина вылетела на встречную полосу, врезалась на всей скорости в два авто, после чего перевернулась и загорелась. Два человека погибли», — сообщает Shot. Отмечается, что установить личности погибших не представляется возможным из-за сильных ожогов.

На внешней стороне 50-го километра МКАД в результате ДТП загорелся автомобиль, в нем погибли люди. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Машина вылетела на встречную полосу, врезалась на всей скорости в два авто, после чего перевернулась и загорелась. Два человека погибли», — сообщает Shot. Отмечается, что установить личности погибших не представляется возможным из-за сильных ожогов.