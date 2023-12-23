Shot: два человека сгорели заживо в машине на МКАД в Москве. Видео

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На МКАД столкнулись три машины, одна из которых загорелась Фото:

На внешней стороне 50-го километра МКАД в результате ДТП загорелся автомобиль, в нем погибли люди. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Машина вылетела на встречную полосу, врезалась на всей скорости в два авто, после чего перевернулась и загорелась. Два человека погибли», — сообщает Shot. Отмечается, что установить личности погибших не представляется возможным из-за сильных ожогов.

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На внешней стороне 50-го километра МКАД в результате ДТП загорелся автомобиль, в нем погибли люди. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Машина вылетела на встречную полосу, врезалась на всей скорости в два авто, после чего перевернулась и загорелась. Два человека погибли», — сообщает Shot. Отмечается, что установить личности погибших не представляется возможным из-за сильных ожогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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