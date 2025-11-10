Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Трамп помиловал обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

10 ноября 2025 в 11:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп помиловал лиц, обвиняемых во вмешательстве в президентских выборах в США в 2020 году, указано в материале

Трамп помиловал лиц, обвиняемых во вмешательстве в президентских выборах в США в 2020 году, указано в материале

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп помиловал обвиняемых во вмешательстве в выборы в Штатах. Документы были опубликованы в соцсетях.

«Помилование за определенные преступления, связанные с президентскими выборами 2020 года президентом Соединенных Штатов Америки», — указано в документе, опубликованном в личном аккаунте прокурора США по вопросам помилования в соцсети X. В число помилованных входят Марк Амик, Кэти Берден, Джулиани, Медоуза и другие.

На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября 2020 года, победу одержал экс-президент США Джо Байден — представитель Демократической партии, ранее занимавший пост вице-президента США и являвшийся сенатором Сената Конгресса США. Главным оппонентом Байдена был действующий на тот момент глава государства Дональд Трамп, который выступал от лица Республиканской партии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал