Трамп помиловал обвиняемых во вмешательстве в выборы в США

Трамп помиловал лиц, обвиняемых во вмешательстве в президентских выборах в США в 2020 году, указано в материале Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп помиловал обвиняемых во вмешательстве в выборы в Штатах. Документы были опубликованы в соцсетях.

«Помилование за определенные преступления, связанные с президентскими выборами 2020 года президентом Соединенных Штатов Америки», — указано в документе, опубликованном в личном аккаунте прокурора США по вопросам помилования в соцсети X. В число помилованных входят Марк Амик, Кэти Берден, Джулиани, Медоуза и другие.