Турция уничтожила первые объекты после начала спецоперации в Ираке

24 декабря 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Турция нанесла авиаудары по объектам курдов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турецкая армия атаковала с воздуха объекты на севере Ирака и Сирии, где базируются представители Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции — прим.URA.RU). Об этом сообщило Минобороны Турции в соцсети. «Воздушная операция была проведена 23 декабря против объектов террористов на севере Ирака и Сирии. Уничтожено 29 целей, в том числе убежища, укрытия, нефтяные объекты и хранилища», — указано в сообщении ведомства. Ранее РПК напала на турецких военных, в результате чего погибло 12 солдат. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не потерпит наличие «террористических образований» на севере Сирии и Ирака. Минобороны Турции сообщило о начале военных операций на севере Ирака.

Турецкая армия атаковала с воздуха объекты на севере Ирака и Сирии, где базируются представители Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции — прим.URA.RU). Об этом сообщило Минобороны Турции в соцсети. «Воздушная операция была проведена 23 декабря против объектов террористов на севере Ирака и Сирии. Уничтожено 29 целей, в том числе убежища, укрытия, нефтяные объекты и хранилища», — указано в сообщении ведомства. Ранее РПК напала на турецких военных, в результате чего погибло 12 солдат. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не потерпит наличие «террористических образований» на севере Сирии и Ирака. Минобороны Турции сообщило о начале военных операций на севере Ирака.