23 декабря 2023

Турция уничтожила первые объекты после начала спецоперации в Ираке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Турция нанесла авиаудары по объектам курдов Фото:

Турецкая армия атаковала с воздуха объекты на севере Ирака и Сирии, где базируются представители Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции — прим.URA.RU). Об этом сообщило Минобороны Турции в соцсети.

«Воздушная операция была проведена 23 декабря против объектов террористов на севере Ирака и Сирии. Уничтожено 29 целей, в том числе убежища, укрытия, нефтяные объекты и хранилища», — указано в сообщении ведомства.

Ранее РПК напала на турецких военных, в результате чего погибло 12 солдат. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не потерпит наличие «террористических образований» на севере Сирии и Ирака. Минобороны Турции сообщило о начале военных операций на севере Ирака.

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Турецкая армия атаковала с воздуха объекты на севере Ирака и Сирии, где базируются представители Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции — прим.URA.RU). Об этом сообщило Минобороны Турции в соцсети. «Воздушная операция была проведена 23 декабря против объектов террористов на севере Ирака и Сирии. Уничтожено 29 целей, в том числе убежища, укрытия, нефтяные объекты и хранилища», — указано в сообщении ведомства. Ранее РПК напала на турецких военных, в результате чего погибло 12 солдат. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не потерпит наличие «террористических образований» на севере Сирии и Ирака. Минобороны Турции сообщило о начале военных операций на севере Ирака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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