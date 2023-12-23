Турция начала спецоперацию на севере Ирака

23 декабря 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

Турецкое министерство национальной обороны сообщило, что страна начала спецоперацию на севере Ирака Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Турецкое министерство национальной обороны сообщило о начале военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Ранее партия напала на турецких военных, в результате чего погибло 12 солдат. «Проводятся внезапные воздушные операции против выявленных целей», — сообщило турецкое ведомство. Их заявление опубликовано в соцсети X. Ранее, ночью 23 декабря, 12 турецких бойцов были убиты в результате нападения со стороны боевиков РПК. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна не потерпит наличие «террористических образований» на севере Сирии и Ирака.

Турецкое министерство национальной обороны сообщило о начале военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Ранее партия напала на турецких военных, в результате чего погибло 12 солдат. «Проводятся внезапные воздушные операции против выявленных целей», — сообщило турецкое ведомство. Их заявление опубликовано в соцсети X. Ранее, ночью 23 декабря, 12 турецких бойцов были убиты в результате нападения со стороны боевиков РПК. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна не потерпит наличие «террористических образований» на севере Сирии и Ирака.