Турция начала спецоперацию на севере Ирака

Турецкое министерство национальной обороны сообщило, что страна начала спецоперацию на севере Ирака
Турецкое министерство национальной обороны сообщило о начале военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Ранее партия напала на турецких военных, в результате чего погибло 12 солдат.
«Проводятся внезапные воздушные операции против выявленных целей», — сообщило турецкое ведомство. Их заявление опубликовано в соцсети X.
Ранее, ночью 23 декабря, 12 турецких бойцов были убиты в результате нападения со стороны боевиков РПК. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна не потерпит наличие «террористических образований» на севере Сирии и Ирака.
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