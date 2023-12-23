Турция начала спецоперацию на севере Ирака

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Турецкое министерство национальной обороны сообщило, что страна начала спецоперацию на севере Ирака Фото:

Турецкое министерство национальной обороны сообщило о начале военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Ранее партия напала на турецких военных, в результате чего погибло 12 солдат.

«Проводятся внезапные воздушные операции против выявленных целей», — сообщило турецкое ведомство. Их заявление опубликовано в соцсети X.

Ранее, ночью 23 декабря, 12 турецких бойцов были убиты в результате нападения со стороны боевиков РПК. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна не потерпит наличие «террористических образований» на севере Сирии и Ирака.

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Турецкое министерство национальной обороны сообщило о начале военных операций на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Ранее партия напала на турецких военных, в результате чего погибло 12 солдат. «Проводятся внезапные воздушные операции против выявленных целей», — сообщило турецкое ведомство. Их заявление опубликовано в соцсети X. Ранее, ночью 23 декабря, 12 турецких бойцов были убиты в результате нападения со стороны боевиков РПК. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна не потерпит наличие «террористических образований» на севере Сирии и Ирака.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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