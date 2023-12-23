Скончался актер «Глухаря»: чем запомнился Алексей Черных

24 декабря 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Черных сыграл в 33 кинокартинах Автор: Филиппов Алексей Алексей Черных, известный по роли Худого из «Глухаря», 23 декабря умер в возрасте 43 лет. Успел снялся в 33 кинокартинах, озвучил 25 фильмов и мультфильмов, а также сыграл в пяти театральных постановках. URA.RU приводит главную информацию о почившем актере. Биография Родился Алексей Черных 26 апреля 1980 года в Москве. С детства он увлекался творчеством: активно выступал на сцене, после был частью творческого актива класса. После окончания школы стал студентом Школы-студии МХАТ, проходя обучение в мастерской Романа Казака, а потом работал в театре «Et cetera» и принимал участие в спектаклях московского Театра.doc. Карьера В театре «Et cetera» Алексей сыграл в четырех спектаклях: «Барабаны в ночи», «Люсьет Готье, или Стреляй сразу!», «Морфий» и «Пожары». Театр.doc предложил участие только в одном: «9 месяцев/40 недель». Экранный дебют Черных состоялся в 2001 году. Его фильмография насчитывает 33 проекта и самые известные из них: «Ищейка», «Мент в законе», «Глухарь» и «Сын», в котором он исполнил главную роль. Черных также известен, как актер дубляжа и озвучки. Работать в этом направлении он начал с 2014 года и стал официальным голосом таких персонажей, как Сэм Уилсон/Сокол («Мстители: Финал», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Эра Альтрона»), Купер («Тролли»), Эрик Савин («Железный человек 3»), Кислый Бил («Ральф против интернета»), Ворчун («Ральф против интернета») и т. д. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Алексей Черных, известный по роли Худого из «Глухаря», 23 декабря умер в возрасте 43 лет. Успел снялся в 33 кинокартинах, озвучил 25 фильмов и мультфильмов, а также сыграл в пяти театральных постановках. URA.RU приводит главную информацию о почившем актере. Родился Алексей Черных 26 апреля 1980 года в Москве. С детства он увлекался творчеством: активно выступал на сцене, после был частью творческого актива класса. После окончания школы стал студентом Школы-студии МХАТ, проходя обучение в мастерской Романа Казака, а потом работал в театре «Et cetera» и принимал участие в спектаклях московского Театра.doc. В театре «Et cetera» Алексей сыграл в четырех спектаклях: «Барабаны в ночи», «Люсьет Готье, или Стреляй сразу!», «Морфий» и «Пожары». Театр.doc предложил участие только в одном: «9 месяцев/40 недель». Экранный дебют Черных состоялся в 2001 году. Его фильмография насчитывает 33 проекта и самые известные из них: «Ищейка», «Мент в законе», «Глухарь» и «Сын», в котором он исполнил главную роль. Черных также известен, как актер дубляжа и озвучки. Работать в этом направлении он начал с 2014 года и стал официальным голосом таких персонажей, как Сэм Уилсон/Сокол («Мстители: Финал», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Эра Альтрона»), Купер («Тролли»), Эрик Савин («Железный человек 3»), Кислый Бил («Ральф против интернета»), Ворчун («Ральф против интернета») и т. д.