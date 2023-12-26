В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков

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В ночь подрядчик должен вывести 239 единиц техники Фото:
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Снежная буря накрыла Челябинскую область

В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков. Об этом комитет дорожного хозяйства города.

«За минувшие сутки в Челябинске выпала месячная норма осадков. Сегодня днем проводилась патрульная очистка, в первую очередь — на основных магистралях, чтобы не допустить транспортного коллапса», — говорится в telegram-канале комитета.

Подрядчики продолжают зачищать улицы, а также тротуары. В ночь на уборку дорог от снега в Челябинск планируют вывести 239 единиц техники и 224 рабочих. Все опасные участки дороги будут отсыпать специальными противоледными реагентами.

Снегопад обрушился на Челябинскую область в ночь на 25 декабря и продолжалась до вечера. 26 декабря. На трассах перекрывалось движение. Экстренные службы перешли на усиленный режим работы.

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В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков. Об этом комитет дорожного хозяйства города. «За минувшие сутки в Челябинске выпала месячная норма осадков. Сегодня днем проводилась патрульная очистка, в первую очередь — на основных магистралях, чтобы не допустить транспортного коллапса», — говорится в telegram-канале комитета. Подрядчики продолжают зачищать улицы, а также тротуары. В ночь на уборку дорог от снега в Челябинск планируют вывести 239 единиц техники и 224 рабочих. Все опасные участки дороги будут отсыпать специальными противоледными реагентами. Снегопад обрушился на Челябинскую область в ночь на 25 декабря и продолжалась до вечера. 26 декабря. На трассах перекрывалось движение. Экстренные службы перешли на усиленный режим работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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