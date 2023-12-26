В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков

26 декабря 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

В ночь подрядчик должен вывести 239 единиц техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков. Об этом комитет дорожного хозяйства города. «За минувшие сутки в Челябинске выпала месячная норма осадков. Сегодня днем проводилась патрульная очистка, в первую очередь — на основных магистралях, чтобы не допустить транспортного коллапса», — говорится в telegram-канале комитета. Подрядчики продолжают зачищать улицы, а также тротуары. В ночь на уборку дорог от снега в Челябинск планируют вывести 239 единиц техники и 224 рабочих. Все опасные участки дороги будут отсыпать специальными противоледными реагентами. Снегопад обрушился на Челябинскую область в ночь на 25 декабря и продолжалась до вечера. 26 декабря. На трассах перекрывалось движение. Экстренные службы перешли на усиленный режим работы.

В Челябинске за сутки выпала месячная норма осадков. Об этом комитет дорожного хозяйства города. «За минувшие сутки в Челябинске выпала месячная норма осадков. Сегодня днем проводилась патрульная очистка, в первую очередь — на основных магистралях, чтобы не допустить транспортного коллапса», — говорится в telegram-канале комитета. Подрядчики продолжают зачищать улицы, а также тротуары. В ночь на уборку дорог от снега в Челябинск планируют вывести 239 единиц техники и 224 рабочих. Все опасные участки дороги будут отсыпать специальными противоледными реагентами. Снегопад обрушился на Челябинскую область в ночь на 25 декабря и продолжалась до вечера. 26 декабря. На трассах перекрывалось движение. Экстренные службы перешли на усиленный режим работы.