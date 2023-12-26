Как Челябинская область переживает снежную бурю

В Челябинской области ликвидируют последствия снежного шторма

Многие жители региона еще не видели такой снежной бури Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область

В Челябинской области с вечера 25 декабря и весь день 26 декабря продолжается снежная буря. Как жители справляются с непогодой, как реагируют на обращения экстренные службы в материале URA.RU.