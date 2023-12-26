Как Челябинская область переживает снежную бурю

Многие жители региона еще не видели такой снежной бури
новость из сюжетаСнежная буря накрыла Челябинскую область
В Челябинской области с вечера 25 декабря и весь день 26 декабря продолжается снежная буря. Как жители справляются с непогодой, как реагируют на обращения экстренные службы в материале URA.RU.
- О надвигающемся циклоне челябинцев предупредили заранее, днем 25 декабря. Синоптики прогнозировали очень сильный снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица), местами сильные метели, снежные заносы, усиление ветра до 25 метров в секунду.
- По полной челябинцы ощутили на себе капризы непогоды утром 26 декабря. Общественный транспорт встал. Автомобили буксовали на месте. Сотрудники ГИБДД помогали, угодившим в снежный плен, водителям. Многие из-да проволочек на дорогах опоздали на работу.
- Из-за бурана в аэропорту Челябинска отложили несколько рейсов. Среди них были рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
- В Челябинске был создан оперативный штаб. По итогам совещания принято решение основной упор сделать на очистке тротуаров, остановок и дворовых пространств.
- Все экстренные службы приведены в повышенную готовность. На дороги выведены дополнительные экипажи ДПС. Совместно с дорожными службами они помогают водителям.
- Водителям рекомендуют отказаться от поездок. Некоторые из жителей купили билеты на электрички. Но даже на поезде они не смогли спокойно добраться до нужной остановки. В ласточке Магнитогорск-Челябинск произошла неисправность с токоприемником. Пассажиры просидели в остывающем поезде около трех часов. А после поезд застрял в Троицке.
- Также под Троицком в снежной пробке застряло сразу 17 автомобилей. У Копейска — 19 транспортных средств. Сотрудники ГУ МЧС отбуксировали их. Всего за день спасатели отбуксировали свыше 50 застрявших автомобилей. Всем водителям была оказана помощь. Дорожные службы очистили заснеженные участки.
- Для междугородних автобусов введен особый режим работы. На время метели транспорт двигается вне согласованного расписания.
- В школах отменили занятия у второй смены. Ограничения коснулись всех классов.
- Губернатор области Алексей Текслер заявил, что о всех проблемах граждане могут написать ему в комментариях в социальной сети в «ВКонтакте», а глава Челябинска Наталья Котова пообещала, что уборка улиц и дорог в областном центре продолжится. При этом она отметила, что к вечеру 26 декабря снегопад утихнет.
- К вечеру 26 декабря цены на такси взлетели в пять раз. Агрегаторы, как обычно в непогоду, взвинтили стоимость поездок. А пробки в областном центре достигли отметки в 10 баллов.
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